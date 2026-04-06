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Zaniratto, tras su salida de Gimnasia: "Me echan de mi casa ante el primer mal momento"

Fernando Zaniratto se expresó luego de su salida de Gimnasia (LP) con un duro mensaje en redes, donde manifestó su malestar por la decisión de la dirigencia

6 de abril 2026 · 14:55hs
Zaniratto, tras su salida de Gimnasia: Me echan de mi casa ante el primer mal momento

Fernando Zaniratto se expresó públicamente luego de su salida de Gimnasia (LP) con un duro mensaje en su cuenta de Instagram, donde manifestó su malestar por la decisión de la dirigencia y dejó en claro su postura sobre el final de su ciclo.

Gimnasia se quedó sin DT

El ahora ex entrenador habló de una “tristeza inexplicable” y cuestionó el momento elegido para su desvinculación. “Me echan del club, de mi casa, ante el primer mal momento”, escribió, en un mensaje donde también remarcó que asumió responsabilidades durante la reciente racha negativa del equipo.

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En su descargo, Zaniratto defendió el proceso que llevaba adelante y apuntó contra la falta de memoria en el análisis. “Hace unos días éramos fenómenos y nos metíamos entre los ocho, perdimos y ciclo cumplido”, expresó, al tiempo que insistió en que se trataba de un proyecto “a mediano y largo plazo”, algo que, según él, no fue respetado.

Por último, el entrenador cerró su mensaje con un pedido directo: “Coherencia por favor”, dejando en evidencia su disconformidad con la decisión. Su salida se da en un contexto complejo para el equipo platense, que atraviesa una serie de malos resultados y quedó fuera de la zona de clasificación en la Zona B.

Gimnasia Zaniratto dirigencia
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