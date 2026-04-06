Asi lo revelan datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), muestra un descenso sostenido en la cantidad de empleadores registrados en la provincia entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025.

Santa Fe perdió 2.413 empleadores en dos años y la caída se concentra en las empresas más pequeñas

Un informe basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo revela que la provincia de Santa Fe perdió 2.413 empleadores en un período de dos años , lo que equivale a más de tres empresas menos por día dentro del sistema formal.

De acuerdo con el relevamiento, en diciembre de 2023 se registraban 50.729 empleadores , mientras que en diciembre de 2025 la cifra descendió a 48.316 . La diferencia refleja una reducción sostenida del entramado empresarial formal en la provincia.

El análisis fue elaborado por el abogado y ex ministro de Trabajo santafesino Juan Manuel Pusineri, quien procesó los datos publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

La mayor apertura de importaciones también incide sobre la producción local y el comercio, profundizando el retroceso del entramado empresarial La mayor apertura de importaciones también incide sobre la producción local y el comercio, profundizando el retroceso del entramado empresarial

La caída se concentra en las empresas más chicas

Uno de los rasgos centrales del informe es que la pérdida de empleadores se concentra casi exclusivamente en las empresas de menor tamaño.

La baja demanda y la menor actividad profundizan el escenario recesivo en la industria santafesina

Según el detalle por cantidad de trabajadores, las firmas de entre 1 y 10 empleados registraron una caída de 2.365 empleadores, mientras que las empresas de entre 11 y 100 trabajadores disminuyeron en 49. En contraste, las compañías con más de 100 empleados mostraron una leve suba de una unidad.

Esto indica que la contracción afecta principalmente al segmento de micro y pequeñas empresas, que constituyen la mayor parte del tejido productivo y comercial de la provincia.

Retroceso en todos los sectores

El informe también muestra que la pérdida de empleadores se registra en todos los sectores de la economía santafesina, sin actividades que compensen el retroceso.

El mayor descenso se observa en Servicios, con 1.568 empleadores menos. Le siguen Industria, con 341 menos; Agro y minería, con 211 menos; Comercio, con 157 menos; y Construcción, con 136 menos.

Dentro de ese panorama, el trabajo destaca que también el sector agropecuario muestra una reducción en la cantidad de empleadores, pese a su perfil exportador. El informe señala que esta actividad mantiene fuertes vínculos con el mercado interno a través de distintos encadenamientos productivos, por lo que también se ve afectada por las condiciones generales de la economía.

Factores vinculados al mercado interno

En el análisis del informe se plantea que la caída del consumo y el deterioro de los ingresos impactan de manera directa en las pequeñas empresas y en diversas actividades productivas, lo que se refleja en la reducción del número de empleadores registrados.

Asimismo, se menciona que la mayor apertura de importaciones también incide sobre la producción local y el comercio, profundizando el retroceso del entramado empresarial.

En ese marco, Pusineri sostuvo que “la caída es generalizada y abarca a todas las empresas de la economía santafesina, sin sectores que compensen el retroceso”, de acuerdo con el análisis elaborado sobre los registros oficiales.