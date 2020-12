Zurbriggen, el santafesino que sobresale en la Liga Nacional

Más adelante apuntó que “en la cuarentena arranqué dietas particulares e hice una transformación física, pulí detalles que iban a favorecer mi juego, eso es madurez. El momento deportivo, el conocimiento y la administración de emociones se dieron de manera conjunta. Es una sumatoria de poder evolucionar, lo que viene a representar mi presente”.

Respecto a su debut con la Selección Argentina mayor, Zurbriggen enfatizó: “Es un objetivo que me propuse, es consecuencia de la búsqueda del salto de calidad y madurez de la que hablaba. Estoy muy contento porque noté un cierto equilibrio dentro y fuera del campo. Administrar los descansos y darle batalla a la burbuja que fue estresante a nivel mental. La cuarentena te hace reflexionar sobre lo que uno quiere, con preguntas básicas puede acomodar distintos sectores”.

En la parte final puntualizó que “la Selección Argentina fue un gran momento, desde que me citaron, cuando comía o cenaba en el hotel, lo que fue el debut. Es un cúmulo de emociones que no lo puedo describir en palabras y que impulsó mi actual rendimiento en la Liga con Obras, me siento más cómodo, más confiado, y dentro de una estructura que siempre ayuda”.