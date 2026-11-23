El empate sin goles en el Brigadier López dejó una clasificación abierta, pero también encendió una disputa que excede lo futbolístico entre Colón y Morón.

La serie entre Colón y Deportivo Morón por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional comenzó a tomar temperatura mucho antes del partido de ida y, después del 0-0 en el Brigadier López, sumó nuevos capítulos de polémica.

Las discusiones por el arbitraje, las interpretaciones sobre el desarrollo del encuentro y las declaraciones de los dirigentes fueron construyendo un clima que ya trasciende los 90 minutos de juego.

Uno de los primeros focos estuvo puesto en Fabricio Llobet, el árbitro designado para dirigir el encuentro en Santa Fe. Desde el entorno de Morón habían puesto la lupa sobre su antecedente con Colón, que llegaba al partido sin derrotas bajo su conducción: tres victorias y un empate. Tras la igualdad, esa racha se mantuvo, aunque en el conjunto bonaerense quedaron fuertes cuestionamientos por dos acciones puntuales.

Las jugadas que desataron las quejas de Morón tras la ida ante Colón

Las protestas del Gallito se concentraron en dos situaciones. La primera ocurrió cerca del cierre del primer tiempo, cuando Federico Rasmussen habría tocado la pelota con la mano en una acción en la que Fagúndez avanzaba hacia el área. Desde Morón reclamaron una infracción que, a su entender, debió ser sancionada.

UNO Santa Fe / José Busiemi

La segunda jugada tuvo como protagonistas a Mauro Peinipil y Mateo Levato. En el desarrollo del encuentro, el defensor de Colón impactó con el brazo o el codo sobre el futbolista visitante, una acción que desde el lado del Gallito consideraron merecedora de expulsión. La calificaron como un codazo descalificador y entendieron que Llobet debió mostrar la tarjeta roja.

Esas dos interpretaciones alimentaron el malestar de Morón, que se fue de Santa Fe con la sensación de que hubo decisiones arbitrales que pudieron modificar el desarrollo del partido. Se trata, de todos modos, de reclamos y valoraciones expresados desde el entorno del equipo visitante.

El presidente de Colón cuestionó el planteo y Capurro salió al cruce

Pero la polémica no terminó con el análisis del arbitraje. Después del empate, el presidente de Colón, José Alonso, cuestionó con dureza la manera en que Morón afrontó el partido. El dirigente criticó las interrupciones, las protestas y el comportamiento de los futbolistas visitantes, además de considerar que el equipo de Walter Otta no había propuesto demasiado desde lo futbolístico.

Sus declaraciones tuvieron repercusión en el ambiente del Gallito. Según publicó Soy Deportes, quien recogió el guante fue Gastón Capurro, secretario general de Deportivo Morón, que respondió directamente al titular sabalero y lo tildó de «llorón».

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De esta manera, el cruce sumó un nuevo enfrentamiento dirigencial, con dos lecturas muy diferentes de lo sucedido en el Brigadier López. Mientras Alonso cuestionó la propuesta de Morón, desde el club bonaerense defendieron el planteo de su equipo y apuntaron contra las declaraciones del presidente rojinegro.

El escenario ya está planteado: Colón y Morón no solamente disputan un lugar en las semifinales del Reducido, sino que también protagonizan una serie cargada de declaraciones cruzadas, reclamos y tensión. Con el 0-0 de la ida, todo se resolverá en la revancha, donde el Sabalero estará obligado a ganar para avanzar, mientras que el Gallito contará con la ventaja deportiva y seguirá adelante con otro empate.