El evento reunió a vecinos y visitantes de distintas localidades y provincias en una jornada de música, cultura y encuentro familiar.

Con condiciones climáticas ideales y una convocatoria histórica de más de 10.000 personas , la localidad de Ambrosetti , en el departamento San Cristóbal, fue escenario de la 11° Fiesta de la Confraternidad Departamental . El evento reunió a vecinos y visitantes de distintas localidades y provincias en una jornada de música, cultura y encuentro familiar.

“Superó todas las expectativas y nos permitió abrir nuestras manos y nuestros corazones para recibir a más de 10.000 personas, para compartir en familia grandes momentos de alegría y fraternidad”, manifestó la presidenta comunal, Dianela Michlig , al realizar un balance de la celebración.

El senador provincial Felipe Michlig, mentor de la iniciativa, destacó el trabajo conjunto de la Comuna de Ambrosetti, la Comuna de Hersilia, las instituciones y los vecinos para concretar el encuentro. En ese sentido, definió a la celebración como la “Fiesta antigrieta y la más convocante de la región”, por su objetivo de promover la unión, el diálogo y la solidaridad, más allá de las diferencias.

Los organizadores también agradecieron el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe, Lotería Provincial, el Senado provincial, las autoridades locales y alrededor de 20 sponsors privados, cuyo aporte permitió llevar adelante una nueva edición del evento.

Una cartelera musical con figuras destacadas

La programación artística fue uno de los principales atractivos de la jornada. Por el escenario principal de la Fiesta de la Confraternidad pasaron figuras de la música popular como Christian Herrera, el Chaqueño Palavecino y Q' Lokura, con propuestas que recorrieron distintos géneros musicales.

La grilla también incluyó a numerosos artistas locales y regionales que llegaron al escenario mayor luego de participar en los cuatro concursos de la Preconfraternidad, desarrollados en las subsedes de San Guillermo, San Cristóbal, Suardi y Ceres.

Entre los seleccionados se destacaron Martina Durán Cesari, El Triunfo Chamamé y Proyecto Danza, de la subsede San Guillermo; Cecilia Núñez Romero, Academia Alma y Pasión y Árgyros, de San Cristóbal; Ramiro Airaldo, Cuerpo de Baile Comunal Mburucuyá y Los Soñadores, de Suardi; y Ariana Litvak, Siente el Flow y El Tapecito Ibáñez y sus Chamameceros, de Ceres.

Uno de los momentos más emotivos de la noche tuvo como protagonista a El Tapecito Ibáñez y sus Chamameceros, de Ceres, que pudo cumplir el sueño de compartir una canción con Christian Herrera, su ídolo y referente para incursionar en la música folklórica.

Un acto central con un homenaje a la historia de Ambrosetti

El acto central contó con la presencia del senador Felipe Michlig, las presidentas comunales Dianela Michlig y Silvana Romero, los diputados Marcelo González y José Corral, el senador Esteban Motta, el ministro de Educación, José Goity, y la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda.

En la apertura se transmitió un saludo del gobernador Maximiliano Pullaro, quien no pudo asistir por cuestiones de agenda.

Uno de los momentos más significativos fue la presentación del video institucional de la Comuna de Ambrosetti, titulado “Tierra de Paz, Progreso y Trabajo”. La producción estuvo basada en la canción “Los cien años de mi Pueblo”, cuya letra pertenece a Sergio Michlig, con música de René Córdoba y Juan Salzgeber, y contó con nuevos arreglos sonoros y musicales.

El material recorrió, a través de imágenes y prosas, la historia, la identidad y el crecimiento de la localidad. Su presentación generó una fuerte emoción entre los protagonistas de la vida institucional y comunitaria de Ambrosetti.

Dianela Michlig explicó que el video había sido preparado como una sorpresa para su padre, en reconocimiento a su compromiso y al amor por el pueblo.

Además, destacó el trabajo articulado de las comunas de Ambrosetti y Hersilia, junto con el acompañamiento de los ministerios provinciales, la EPE, los bomberos de localidades cercanas, las instituciones y los vecinos que colaboraron en la organización.

Felipe Michlig destacó el encuentro y la unión regional

Durante el cierre del acto central, el senador Felipe Michlig remarcó que el objetivo de la fiesta es generar un espacio para celebrar la vida, fortalecer los vínculos y promover la solidaridad.

También planteó la importancia de federalizar la cultura como política de Estado y poner en valor las distintas expresiones artísticas, culturales, sociales y deportivas de cada región.

Por su parte, el diputado Marcelo González recordó que la iniciativa nació en 2014, a partir de la propuesta de Michlig de generar un espacio de encuentro, diálogo y fraternidad. Además, sostuvo que, después de once ediciones, la celebración dejó de ser una iniciativa individual para convertirse en la fiesta de todos los habitantes del departamento San Cristóbal.

Más de 10.000 personas participaron de la Fiesta de la Confraternidad

De acuerdo con las estimaciones de los organizadores, realizadas a partir de datos aportados por la Policía de Santa Fe y distintas variables vinculadas con la cantidad de vehículos y la ocupación del predio, más de 10.000 personas participaron de la 11° Fiesta de la Confraternidad.

La convocatoria incluyó visitantes de diferentes localidades de la provincia y de otras jurisdicciones, lo que representó un importante movimiento para Ambrosetti.

La presidenta comunal destacó especialmente el trabajo de las instituciones locales, que estuvieron a cargo de los servicios gastronómicos, los puestos de comidas y bebidas y distintos espacios de atención al público.

“Esta fiesta le hizo muy bien a nuestra comunidad, ya que es la primera vez que recibimos semejante caudal de público. Es impresionante todo lo que motoriza un evento de estas características”, expresó.

En materia de asistencia sanitaria, el predio contó con cuatro ambulancias nuevas, recientemente entregadas por el Gobierno provincial a los efectores públicos de Soledad, Villa Trinidad, Ceres y San Cristóbal.

Autoridades provinciales y regionales presentes

La jornada también contó con la participación de numerosos funcionarios y representantes institucionales. Entre ellos estuvieron los intendentes Romina López (San Guillermo), Leandro Gastaldi (Suardi) y Alejandra Dupouy (Ceres), además de autoridades comunales, concejales del departamento San Cristóbal y representantes de distintas áreas del Gobierno provincial.

También participaron el secretario privado del gobernador, Edgardo Martino, y el presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro.

Con música, participación popular y un importante acompañamiento institucional, Ambrosetti fue sede de una nueva edición de la Fiesta de la Confraternidad, un encuentro que convocó a más de 10.000 personas y volvió a reunir a distintas comunidades de la región.