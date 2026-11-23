Tras la eliminación ante Independiente, Francisco Álvarez denunció atrasos salariales y contó que el plantel juntó dinero para ayudar a empleados y a juveniles.

La eliminación del Clausura ante Independiente dejó en primer plano el conflicto entre el plantel de Argentinos Juniors y su dirigencia. El defensor Francisco Álvarez denunció atrasos salariales y contó que los referentes del equipo organizaron una colecta para ayudar a trabajadores del club y a compañeros más jóvenes. Hernán López Muñoz y Sebastián Prieto también hicieron público su malestar.

La colecta del vestuario y el reclamo por los sueldos

Después de la derrota en La Paternal, Álvarez describió cómo repercuten los atrasos en la vida cotidiana del plantel. “Hay chicos que no pueden pagar el alquiler”, dijo el defensor, en declaraciones recogidas por Noticias Argentinas. También cuestionó que les anunciaran fechas de pago que luego no se cumplieron.

Según contó Álvarez, los referentes pusieron plata de su bolsillo para ayudar a los empleados y a los futbolistas más jóvenes. El defensor también aseguró que, al momento de hablar, el plantel seguía sin una fecha de cobro.

Los reclamos siguieron en redes sociales. López Muñoz agradeció el apoyo de los hinchas y destacó que el equipo se mantuvo unido pese a las “deudas y promesas incumplidas”. Prieto les pidió disculpas a los simpatizantes por la eliminación y también apuntó contra la dirigencia. “El compromiso tiene valores que otros parecen haber olvidado”, escribió.

Una inhibición condiciona el mercado del Bicho

A los reclamos por salarios se suma un problema para el armado del próximo plantel. La FIFA impuso una inhibición por deudas vinculadas a transferencias que le impide a Argentinos Juniors inscribir refuerzos durante los próximos tres mercados de pases.

Gimnasia y Esgrima La Plata presentó un reclamo por una deuda vinculada a la compra de Alan Lezcano, por la que Argentinos fue intimado. El mediocampista había sido transferido a Vasco da Gama a mediados de año.