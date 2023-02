Pampas no pudo ante Selknam en Santiago de Chile en el Súper Rugby Américas

En el segundo tiempo hubo una reacción de Pampas que le permitió acortar las cifras, try de Santiago Ruiz mediante, y poner el resultado 14-10 abajo.

Selknam siguió desconcentrado y recibió una doble amonestación. Pero el equipo de Fernández Lobbe no logró aprovechar la ventaja de dos hombres de más y encima recibió un try en una réplica de Nicolás Garafulic, quien voló al ingoal y estiró la ventaja 22-10.

image.png Pampas no jugó bien, y fue claramente derrotado por Selknam de Chile por un 34 a 20 por el Súper Rugby Américas.

Sobre el final, el equipo argentino se metió en partido con los tries de Benjamín Elizalde y Joaquín Lamas, pero un nuevo apoyo en el ingoal rival de Matías Garafulic liquidó la historia.

Es importante destacar que en la franquicia nacional jugó de segunda línea el santafesino Manuel Bernstein, formado en el CRAI, y que en el segundo tiempo lo hizo el rafaelino Lorenzo Colidio. El equipo chileno cuenta como entrenador a otro santafesino, en este caso formado en Universitario, y que cumple la función de head coach, como lo es Nicolás Bruzzone.

Este domingo, en la ciudad de San Pablo, Dogos XV visitará a Cobras de Brasil, el equipo que tiene como entrenador al santafesino Maximiliano Chinchu Bustos, en el cierre de la segunda jornada. El último campeón, Peñarol de Montevideo, superó en la noche del viernes a American Raptors, por 28-19.

Síntesis

Selknam de Chile 34- Pampas de Argentina 20

Selknam: Javier Carrasco, Tomás Dussaillant e Iñaki Gurruchaga; Santiago Pedreros y Pablo Huete; Clemente Saavedra, Ignacio Silva y Joaquín Milesi; Benjamín Videla y Rodrigo Fernández; Pablo Casas, Santiago Videla (capitán), Matías Garafulic, Nicolás Garafulic y Francisco Urroz. Entrenador: Nicolás Bruzzone.

Luego ingresaron: Diego Escobar, Salvador Lues, Lucas Bordigoni, Thomas Orchard, Raimundo Martínez, Lukas Cavallo, Diego Warnken y José Ignacio Larenas.

Pampas: Miguel Prince, Ramiro Gurovich y Javier Coronel; Manuel Bernstein y Federico Lavanini; Nicolás D’amorim, Jerónimo Ureta y Santiago Ruiz; Rafael Iriarte y Joaquín de la Vega Mendía; Tomás Passaro, Manuel Alfaro, Felipe de la Vega, Benjamín Elizalde y Juan Ignacio Landó. Entrenador: Carlos Ignacio Fernández Lobbe.

Luego ingresaron: Rodrigo Pérez Boulan, Matías Medrano, Javier Corvalán, Lorenzo Colidio, Rodrigo Fernández Criado, Eliseo Morales, Joaquín Lamas y Tomás Suárez Folch.

Primer tiempo: 7', Penal de Landó (P); 20', Gol de S. Videla por Try de Fernández (S); 26', Gol de Urroz por Try de Saavedra (S), y 33', Penal de Urroz (S).

Amonestado: 14' Urroz (S).

Resultado Parcial: Selknam 17 - Pampas 3.

Segundo tiempo: 3', Gol de Landó por Try de Ruiz (P); 16', Try de N. Garafulic (S); 22', Try-Penal (S); 28', Try de Elizalde (P); 29', Try de Lamas (P), y 33', Try de M. Garafulic (S).

Amonestados: 2' Silva (S); 9' Saavedra (S), y 22' Coronel (P).

Cancha: Estadio Municipal de la Pintana.

Árbitro: Damian Schneider (Argentina).