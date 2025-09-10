Pánico en Mendoza por una joven que ingresó armada a un colegio, realizó disparos y está atrincherada

El hecho se desarrolla en la escuela Marcelino Blanco de la ciudad de La Paz en Mendoza; no se reportan heridos

Un violento hecho se desarrolla desde la mañana de este miércoles en la provincia de Mendoza luego de que una alumna de 14 años ingresó armada a su escuela y disparó por lo menos tres veces a las personas que se encontraban allí. Al momento no se registran heridos.

Según informaron los medios locales, la joven –que asiste a segundo año– salió con el arma en la mano del baño de la escuela Marcelino Blanco de la ciudad de La Paz poco después de las 9.30, al terminar el primer recreo. Después, tras efectuar los disparos, se atrincheró. Las primeras versiones indican que la adolescente habría pedido a los gritos por una profesora de nombre Raquel y habría dicho que no se entregaría hasta que ella se presentara.

Luego de dar intervención a personal policial y de Bomberos, se evacuó al resto de los alumnos y se dio paso al Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) para tratar de convencerla de que salga por sus propios medios.

La alumna sigue atrincherada en la escuela

En tanto, Diario UNO de Menodza indicó que la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, se encuentra supervisando el procedimiento en la escuela.

Fernando Ubieta es el intendente de La Paz y confirmó que la adolescente es hija de un policía que se desempeña en San Luis, a 90 kilómetros de la ciudad en donde está ubicado el colegio, y a quien le habría quitado su arma reglamentaria para cometer el hecho.

En los videos, que se volvieron virales rápidamente en redes sociales, se pueden escuchar los tiros desde distintos ángulos. Testigos del hecho también registraron a la adolescente ingresar al colegio armada, mientras se oyen los gritos y el pánico del resto de los alumnos que se encontraban dentro del establecimiento educativo.

disparo alumna Mendoza1

Los menores evacuados fueron llevados preventivamente y como punto de encuentro al Hospital de La Paz, en donde las autoridades pidieron a los padres que los retiraran. Gustavo Pinto, director del hospital público de La Paz, dijo que la mayoría de los menores fueron atendidos por nerviosismo.

De acuerdo a una fuente del medio Radio Regional que citó Diario Uno, la adolescente le apuntó a una profesora de matemática y le dijo: “¿Ahora tenés miedo?”. Los testimonios de distintos compañeros a medios locales la describieron como una adolescente muy callada, con pocas amigas y que en los últimos días había sido vista “angustiada e incluso llorando”.

Operativo de autoridades

En un comunicado conjunto, los ministerios de Seguridad y Justicia, de Salud y de Educación, Cultura, Infancias y DGE solicitaron a los medios de comunicación, organizaciones y a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela en el marco de “una situación donde debe primar la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto”.

“Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves. El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados. Es fundamental mantener un marco de respeto. Se agradece la responsabilidad y la colaboración para garantizar la seguridad del operativo”, dijo a LA NACION el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar.

En tanto, en diálogo con Radio 10, el intendente aseguró: “Es un pueblo muy pequeño, estamos estupefactos, nunca sucedió una cosa así. Se dicen un montón de cosas... Pero la realidad es que la chica estaba de forma normal y sacó un arma, y bueno, sucedió lo que sucedió”, dijo Ubieta y añadió: “Estamos hace dos horas esperando a ver si la pueden disuadir, que es lo que queremos todos. Somos parientes lejanos. Obviamente que me toca de cerca”.