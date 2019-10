A cuatro días de las elecciones, cientos de santafesinos se agolpan en bancos y casas de cambios en busca de dólares y ante el temor de que la moneda se dispare en su precio tal como ocurrió luego de las Paso.

La espera llega a estirarse hasta dos horas para comprar divisas en el microcentro santafesino con largas colas, donde también se sumaron hinchas de Colón que necesitan guaraníes para la expedición del próximo 9 de noviembre a Paraguay. El precio de venta del dólar trepó a 63 pesos en la ciudad.

Fuerte demanda

La compra de divisas para formación de activos externos alcanzó los u$s 2.891 millones en septiembre, según datos del Banco Central. En lo que va del año u$s 22.749 millones, mientras creció la demanda minorista de divisas para atesoramiento pese al control de cambios. En la era Macri, se fueron u$s 84 mil millones por esta vía.

El mes pasado compraron dólares casi 1,7 millón de personas, un 30 por ciento más que en agosto. Este incremento se dio a pesar de que el Banco Central impuso un tope de u$s 10 mil dólares a la compra por persona. Cuando se puso una normativa, sólo un 3 por ciento de las personas sobrepasaban ese límite. En septiembre, el 70 por ciento compró por menos de u$s 1.000 dólares.

De los u$s 2.891 millones fugados en septiembre, u$s 2.578 millones fueron para atesoramiento, y el resto para turismo. Esas compras y la caída de depósitos (u$s 2.440 millones) en dólares provocaron una pérdida de u$s 5.243 millones en las reservas.

Las ventas de divisas del complejo agroexportador bajaron 20 por ciento respecto de agosto. El campo ofertó u$s 437 millones menos en septiembre en relación con lo que había ofertado en agosto. La obligación de acelerar los plazos de liquidación de la cosecha por el momento tampoco fue efectiva para incrementar la cantidad de divisas que se vuelcan al mercado.

Otro elemento que potenció el retroceso de las reservas de la autoridad monetaria fueron los pagos de deudas en moneda extranjera. El Tesoro desembolsó el mes pasado u$s 1.493 millones para cancelar pasivos con acreedores.

Las ventas de divisas del Central para intentar contener la escalada del tipo de cambio fueron el tercer foco de presión para las reservas. Se realizaron ventas netas a entidades bancarias, para intervenir en el mercado de cambios, por u$s 1.322 millones.

El último día de septiembre fue el de mayor oferta. Se remataron u$s 204 millones de dólares de las reservas. Se trata de un monto equivalente a lo que reciben durante todo un mes más de 4 millones de titulares de derechos de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En 2019, la fuga acumula u$s 22.749 millones, y en cuatro años supera los u$s 84.000 millones.

Comercio exterior

Frente a este drenaje de divisas, el intercambio comercial con el exterior anotó apenas un saldo positivo de u$s 1.744 millones de dólares en septiembre, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con el resultado de septiembre, la balanza comercial acumula trece meses consecutivos de superávit.

Durante septiembre, según los datos informados por el Indec, las exportaciones totalizaron u$s 5.746 millones, un 14,1 por ciento más que igual mes del año previo, mientras que las importaciones alcanzaron los u$s 4.002 millones, una caída de 14,9 por ciento interanual.

"El superávit comercial fue producto de un aumento en las exportaciones que se explicó, principalmente, por un incremento en las ventas de semillas y frutos oleaginosos, cereales, carne y despojos comestibles", reseñó el informe del Indec.

Del otro lado, coadyuvó a ese superávit "una caída en las importaciones, fundamentalmente, de combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación".

En los primeros nueve meses de 2019, la balanza registra un superávit de u$s 9.498 millones.