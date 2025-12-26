Uno Santa Fe | Djibril Cissé

Polémica internacional: Djibril Cissé atacó a la Selección Argentina tras Qatar 2022

Las explosivas declaraciones de Djibril Cissé. El exdelantero francés lanzó frases de fuerte contenido contra la Selección argentina y sus jugadores.

Ovación

Por Ovación

26 de diciembre 2025 · 15:43hs
Polémica internacional: Djibril Cissé atacó a la Selección Argentina tras Qatar 2022

En declaraciones a medios europeos, el exatacante francés no ocultó su malestar por la derrota ante el equipo dirigido por Lionel Scaloni. “Después de ver las imágenes quedé enojado. Siento mucho odio hacia los argentinos”, afirmó, en una frase que rápidamente se viralizó y provocó rechazo en redes sociales.

Lejos de moderar su postura, Cissé profundizó su discurso y aseguró que la Argentina es hoy “nuestro principal enemigo”, una expresión que fue interpretada como una provocación directa hacia los campeones del mundo.

La final de Qatar 2022, una herida abierta

El exdelantero recordó el desenlace del Mundial de Qatar 2022, donde la Argentina venció a Francia por penales tras un vibrante empate 3-3. Para muchos analistas, aquella definición quedó marcada como una de las más emocionantes de la historia, aunque para algunos protagonistas franceses sigue siendo una herida sin cerrar.

En ese contexto, Cissé expresó su deseo de una revancha en el futuro: “Quiero conseguir la tercera estrella en el último partido de Messi en el Mundial. Tenemos cuentas pendientes con Argentina”, dijo en alusión a la Copa del Mundo 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Críticas a Enzo Fernández y viejas controversias

Dentro de su discurso, el exfutbolista también apuntó contra Enzo Fernández, mediocampista argentino del Chelsea, por un episodio ocurrido tras la consagración mundialista. “No puedo comprender cómo lo perdonaron”, lanzó, en referencia a un video que circuló en redes sociales y que generó polémica en su momento.

Las declaraciones de Cissé no pasaron desapercibidas y reavivaron el debate sobre los límites del discurso público de exdeportistas, especialmente cuando se trata de mensajes de confrontación y odio.

Un pasado cargado de episodios polémicos

Más allá de su carrera futbolística —con pasos por AJ Auxerre, Liverpool, Olympique de Marsella y Lazio, además de sus participaciones en los Mundiales 2002 y 2010—, Cissé ha estado envuelto en diversas controversias personales a lo largo de los años.

Entre los episodios más resonantes se recuerdan conflictos judiciales, denuncias por agresiones y situaciones de violencia, antecedentes que vuelven a quedar bajo la lupa tras estas declaraciones.

Las palabras del exjugador francés contrastan con la imagen de una Selección argentina que hizo historia en Qatar 2022 y que, lejos de responder públicamente, sigue enfocada en su proyecto deportivo. Mientras tanto, las frases de Cissé continúan generando ruido y rechazo en el mundo del fútbol.

Djibril Cissé Selección Argentina Qatar 2022 Lionel Scaloni

