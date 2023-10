Poletti juega fuerte en la campaña nacional: "No imagino a Santa Fe sin sus hospitales y trasplantes públicos"

Ante la consulta de UNO Santa Fe sobre cómo analizaba el intendente electo el escenario de tres tercios que divide el voto argentino, Poletti declaró que "la única candidata que puede cambiar las cosas es Patricia Bullrich", y al respecto de la alternativa de Milei, expresó: "Cuando me preguntan una opinión yo digo que no me imagino la ciudad de Santa Fe sin el hospital Cullen público, sin el hospital Iturraspe y sin el hospital Alassia".

"No me imagino un hospital como el Cullen no haciendo trasplante público gratuito, algo que nos costó un montón. Alguien como yo, que estuvo nueve años comandando el hospital, sinceramente son cosas que no puede imaginar que sucedan. Por eso estoy convencido que la gente a la hora de votar va a tener en cuenta todo esto para poder saber a dónde emite su voto", subrayó.

"Yo creo que para todo lo que puede ser la bronca y el descreimiento nos involucramos gente que no participamos en la política y que tal vez también estábamos disconformes con lo que era la figura política tradicional. Estoy convencido que el camino no es romper todo, sino sumarnos para transformar la política desde adentro", agregó el intendente electo.

Poletti aseguró que habló con el gobernador electo Maximiliano Pullaro, y que "él sabe como manejar la seguridad junto con Patricia, son los dos indicados para esta materia".

"Imagínate para mí, intendente de la ciudad electo, tener a Maxi Pullaro, que fue ministro de seguridad cuando Patricia Bullrich fue ministra de seguridad nacional, tener dos representantes de la seguridad como gobernador y presidente para esta ciudad ¿Qué más puedo pedir?", manifestó.

La diputada nacional y ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, expresó a su turno que Juntos por el Cambio "sabe de elecciones difíciles peleando contra los aparatos".

"Chaco lo demostró hace poquito, Santa Fe también eligió el cambio, Chubut, San Luis, San Juan. En 10 provincias de la Argentina ya eligieron los argentinos cambiar. Va a pasar lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, donde lo que van a elegir es continuar una buena gestión de Juntos por el Cambio, que ya lleva 16 años. Y en la provincia de Buenos Aires no tengo duda de que vamos a volver a gobernar, porque los argentinos ya no quieren más de esto", desarrolló la dirigente.

Vidal indicó que los votantes "van reconociendo que el equipo de Juntos por el Cambio es el indicado y el correcto. Juan Pablo es la muestra de eso en esta ciudad, Maxi Pullaro en toda la provincia. Los argentinos quieren cambiar y cuando al final del día tienen que elegir quién va a llevar adelante el cambio eligen equipos, no eligen liderazgos solitarios, eligen personas que tienen experiencia combinadas con personas que recién se involucran en política".

A la hora de pronosticar un resultado, Vidal manifestó que "es difícil pensar que gane un candidato en primera vuelta, en una elección que fue tan competitiva como la de las Paso con tres tercios y con tan poca diferencia".

"Yo espero un balotaje, pero estoy convencida que Patricia va a estar ahí", sentenció.

