En Santa Fe prevén un escrutinio más ágil que en las Paso pero con resultados que se publicarán cerca de las 21

"Calculamos que a partir de las 21; 21.30 horas vamos a tener los primeros datos. Si bien es un escrutinio que será mucho más sencillo, puede ser que sea bastante reñido; dependerá de cómo vienen los resultados. Pero entendemos que será mucho más sencilla la carga de datos que en las Paso", explicó Gutiérrez.

Respecto a las autoridades de mesa, precisó: "Tenemos 16.664, son dos por mesa; tenemos 8.332 mesas. Hay muchas menos excusaciones (con relación a las Paso) Tenemos la particularidad que quienes participan de las dos elecciones van a tener un plus para el cobro. Eso puede ser un incentivo. Venimos más tranquilos en cuanto a la designación de autoridades". Recordó que el pago es de $14.000; $11.000 de viáticos, más $3.000 de capacitación.

LEER MÁS: Ventas paralizadas, remarcación y falta de precios dominan la actividad comercial en Santa Fe a días de las elecciones

Sobre las confusiones que se puedan presentar con relación a la elección provincia vinculada a los locales de votación, la funcionaria explicó: "Algunos establecimientos son diferentes con relación a la última elección (provincial). Tenemos la posibilidad todos de acceder hoy en día, mediante el teléfono, consultar dónde votar. A través de la página www.padrón.gob.ar. No debemos ir confiados al último lugar donde votamos, sino la consulta previa para no encontrarse ese día yendo a un establecimiento y no estar en ese padrón".

Por otro lado, aclaró que quienes no hayan votado en las primarias, pueden hacerlo en las generales, así no lo hayan justificado. "Tuvimos un 69,5 por ciento de participación, hubo gente que justificó la no participación, a su vez tenemos menores de entre 16 y 18 años; mayores de 75 que si no van a votar no necesitan justificarlo", definió.

Consultada sobre el nivel de participación que esperan para la elección del domingo, dijo: "A diferencia de las Paso, y con las elecciones provinciales intercaladas, ahora tenemos mayor información, conocimiento de lo que se va a votar el 22 de octubre; hay mayor interés y responsabilidad, por lo que esperamos que habrá una mayor presencia el domingo. La gente irá a ir a votar, es lo que esperamos, son elecciones importantes y definitorias".

En declaraciones al programa "De10" que se emite por "LT10", Gutiérrez explicó el proceso que deben hacer aquellos que no concurran a votar en la elección general del próximo domingo. "Quien no va a votar tiene que justificar la no emisión del voto a través de la página de la Cámara Nacional Electoral. A partir del mismo 22 de octubre se puede justificar la no emisión del voto, se le pedirá (en caso de que sea por enfermedad) un certificado médico. Son 60 días desde el día de la elección, que se tienen para justificar la no emisión del voto. Quienes no se animan a realizarlo de forma online, pueden hacerlo de manera presencial en la Secretaría Electoral o en las defensorías del pueblo que colaboran con nosotros".