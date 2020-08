La inseguridad volvió a golpear, en este caso a una taxista, en la ciudad de Santa Fe. Se trata del segundo episodio en pocas horas en esta capital. El hecho ocurrió a media mañana de este lunes, en Alto Verde.

Visiblemente afectada por lo que vivió, y luego de realizar la denuncia correspondiente, contó que levantó a un pasajero en "San Jerónimo y La Rioja". La mujer relató que el sujeto le venía hablando: "Me decía que era hijo de un taxista; que venía a la casa de la novia. Yo siempre traigo a gente buena a Alto Verde".

Comentó que le guiaba el trayecto y que cuando supuestamente habían llegado a destino: "Me corta el nailon de protección que tenemos por coronavirus y me apunta al costado con una cuchilla grande. Me dice: «Estás robada. Callate». Me revisó todo, yo a la recaudación la tire abajo (del asiento) en una mochilita. Me revisó todo. Cuando abrió la puerta, yo arranqué para que se baje y se escondió en los pasillos".

Relató que el maleante se llevó una parte de su recaudación y su teléfono celular. "Dentro de todo no me hizo nada. Me apuntaba pero no me alcanzó a lastimar", manifestó la mujer quien realizó la denuncia en la Comisaría 24ª, de Alto Verde. Tiene 44 años y lleva ocho como taxista.

El hecho se suma al episodio ocurrido este lunes por la mañana. A las 7 tres jóvenes asaltaron a un remisero en Aristóbulo del Valle y Regimiento 12 de Infantería, en el noreste de la ciudad. Un hombre que iba rumbo a su trabajo y vio descender del vehículo a los tres muchachos primero y al chofer después, habló con este y llamó al 911 quien envió al Comando Radioeléctrico que patrullaba la zona e inmediatamente se abocaron al procedimiento y lograron detener en inmediaciones de Aristóbulo del Valle y Ayacucho a los autores del asalto. Se trataría de un hombre y dos adolescentes, a los que les encontraron una réplica de arma de fuego. Después, en un rastrillaje en el lugar, hallaron las llaves del automóvil. El trabajador del volante aseguró que al mostrarle el arma le dijeron: "Dame todo o morís pollo". El hecho ocurrió casi una semana después del hecho de Sauce Viejo en donde un policía que trabaja de remisero mató a dos jóvenes en un intento de robo.