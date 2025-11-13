Uno Santa Fe | Unión | Unión

Los cambios que tendría Unión para visitar a Belgrano con Nicolás Paz como titular

Nicolás Paz ingresaría en lugar de Lautaro Vargas. En tanto que el DT de Unión Leonardo Madelón podría disponer de una variante en el medio y en el ataque

Ovación

Por Ovación

13 de noviembre 2025 · 11:26hs
Nicolás Paz se perfila como el lateral derecho de Unión para el partido ante Belgrano.

Unión se prepara para un partido trascendental, ya que si bien el equipo está clasificado a los playoffs, el resultado ante Belgrano puede determinar la localía para arrancar los octavos de final.

Los cambios en los que piensa Leonardo Madelón

En consecuencia, el equipo no se puede relajar de ninguna manera y al menos necesita un punto para asegurarse terminar entre los cuatro primeros de la Zona A.

Pensando en la formación titular, el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón tendría decidido que Nicolás Paz sea el reemplazante de Lautaro Vargas, quien llegó a las cinco tarjetas amarillas.

Pero podría haber más variantes, dado que el DT estaría analizando la chance de meter mano en el mediocampo y en ese aspecto, existe la posibilidad de que Franco Fragapane ingrese en lugar de Nicolás Palavecino.

Mientras que en el ataque, es factible que Cristian Tarragona recupere la titularidad y en ese caso habrá que ver si sale Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo.

Son interrogantes que se irán develando en los próximos entrenamientos, teniendo en cuenta que el Tate estará visitando a Belgrano el lunes a las 17.

Una probable formación sería con: Matías Tagliamonte; Nicolás Paz, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez; Franco Fragapane o Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Agustín Colazo o Marcelo Estigarribia.

Leonardo Madelón tendrá que resolver quien será el lateral derecho en el partido que Unión jugará ante Belgrano.

El cambio obligado que tendrá Unión y la duda que debe despejar Madelón

