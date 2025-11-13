Uno Santa Fe | Policiales | abuso sexual infantil

Material de abuso sexual infantil: revelan los elementos secuestrados en la casa del jugador de Unión Cristian Tarragona

El operativo fue realizado por la PDI y la sección Trata de Personas en la Manzana 7 de Alto Verde, donde reside el futbolista junto a su familia

13 de noviembre 2025 · 11:45hs
El allanamiento se llevó adelante en la casa familiar del jugador e Unión, en la Manzana 7 de Alto Verde

Este jueves por la mañana, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la sección Trata de Personas llevó adelante un allanamiento en una vivienda de la Manzana 7 de Alto Verde, propiedad del jugador de Unión, Cristian Tarragona, donde también residen familiares del deportista.

El allanamiento se realizó en la Manzana 7 de Alto Verde

El procedimiento se realizó en el marco de la “Operación Internacional Escudo por la Infancia”, una investigación de alcance global que busca desarticular redes vinculadas a la producción y distribución de material de abuso sexual infantil.

Tarragona, que vive en la casa allanada, se encontraba camino al entrenamiento cuando arribaron los efectivos policiales. La vivienda, ubicada frente a una plaza y con varios departamentos en la parte trasera, fue inspeccionada por agentes de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género.

Tarragona.jpg

Durante el operativo, ordenado por el fiscal de Delitos Complejos José Ignacio Suasnabar, la PDI secuestró múltiples dispositivos electrónicos y elementos de interés para la causa, entre ellos:

(01) DVR

(01) módem Wi-Fi

(03) tablets

(02) consolas PlayStation

(02) consolas Nintendo y gamer

(01) consola de mano

(01) consola digital

(02) pendrives

(04) tarjetas SD

(01) teléfono celular

(03) teléfonos iPhone

(01) tablet iPad

(03) relojes Apple Watch

(02) iPads adicionales

Hasta el momento no hay personas detenidas, aunque el material secuestrado será analizado por peritos especializados en búsqueda de contenido digital vinculado a la investigación.

Fuentes oficiales aclararon que, si bien el operativo se realizó en la vivienda del futbolista, “no está identificada la persona del grupo familiar directamente implicada en la causa”.

La investigación continúa bajo estricta reserva, dada la naturaleza internacional y la sensibilidad del caso, que cuenta con la colaboración de organismos judiciales y de seguridad de distintos países.

