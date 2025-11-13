Uno Santa Fe | Policiales | jugador

Allanaron la casa del jugador de Unión Cristian Tarragona en el marco de una causa internacional por trata de personas

El operativo fue realizado por personal de la PDI y la sección Trata de Personas en una vivienda de la Manzana 7 de Alto Verde

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

13 de noviembre 2025 · 09:14hs
Allanaron la casa del jugador de Unión Cristian Tarragona en el marco de una causa internacional por trata de personas

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) junto a agentes de la sección Trata de Personas llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en la Manzana 7 de Alto Verde, perteneciente al jugador de fútbol Cristian Tarragona, actual delantero del Club Atlético Unión de Santa Fe.

La vivienda —donde también residen familiares del deportista— fue intervenida en el marco de un operativo internacional contra la trata de personas, con procedimientos simultáneos en distintos puntos de la provincia de Santa Fe.

Tarragona.jpg

"Escudo infantil"

La medida judicial busca elementos de interés vinculados a dispositivos electrónicos, en el contexto de una causa denominada “Escudo Infantil”, que investiga redes dedicadas a la explotación y difusión de material de abuso sexual infantil.

Según trascendió, Tarragona se encontraba saliendo hacia el entrenamiento cuando arribó el personal policial. La vivienda, situada frente a una plaza y con varios departamentos en su parte posterior, fue registrada durante varias horas por los equipos de investigación.

Hasta el momento, no se registraron personas detenidas, y las actuaciones fueron notificadas al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que interviene bajo reserva debido a la magnitud del dispositivo internacional.

Ampliaremos...

jugador Tarragona Unión
