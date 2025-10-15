Allanaron una vivienda y detuvieron al principal sospechoso del crimen de Sergio Medina

El joven de 19 años fue asesinado a balazos en agosto en el norte de la ciudad. La PDI aprehendió al presunto autor, de 20 años, en un operativo realizado este martes al amanecer

Este martes, con las primeras luces del amanecer, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento clave en el marco de la causa por el homicidio de Sergio Alcides Medina , de 19 años, ocurrido el pasado 20 de agosto en el norte de la ciudad de Santa Fe.

El operativo, encabezado por agentes de la brigada de Homicidios de la PDI , se llevó a cabo en una vivienda ubicada en Quinto Pasaje, entre Boneo y Espora , en el mismo barrio donde tuvo lugar el crimen. Allí fue aprehendido el principal investigado , un joven identificado como M. M. H., de 20 años , quien quedó a disposición de la Justicia.

El crimen de Medina

Tal como publicó UNO Santa Fe, el hecho ocurrió en la tarde del 20 de agosto, alrededor de las 17, cuando Medina caminaba por Estanislao Zeballos y Primer Pasaje, donde fue emboscado y baleado. Gravemente herido, fue trasladado al hospital Iturraspe, pero debido a la gravedad del disparo —que ingresó por debajo de la mandíbula y se alojó en la cabeza—, falleció antes de la medianoche.

image

La causa judicial

Tras el procedimiento, los investigadores informaron la novedad a la Jefatura de la PDI Región I, que a su vez notificó al fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Estanislao Giavedoni. El funcionario judicial ordenó que el detenido permanezca bajo custodia policial, sea identificado formalmente y se le forme causa como presunto autor del delito de homicidio calificado.

Fuentes del caso no descartan que en los próximos días se realicen nuevas medidas investigativas tendientes a esclarecer la secuencia completa del ataque y determinar si hubo más personas implicadas en el hecho.