Violento robo en barrio Sur: golpearon a un vecino, le sacaron más de medio millón de pesos y le vaciaron la billetera virtual

Un hombre fue reducido y maniatado en su casa de calle 4 de Enero al 1400. Los delincuentes robaron dinero en efectivo y realizaron una transferencia digital desde su celular.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.50 del lunes en una casa ubicada en calle 4 de Enero al 1400 . Según el relato de la víctima, los agresores entraron por la fuerza , lo redujeron y maniataron , exigiéndole dinero bajo amenazas. Los ladrones se llevaron $300.000 en efectivo y realizaron una transferencia digital de $292.000 desde su billetera virtual, tras robarle el celular con la clave y aplicaciones abiertas . Además, se apoderaron de las llaves de su casa y de su auto .

Un dato llamativo del caso es que la víctima estaba junto a una mujer que fue encerrada por los delincuentes , aunque fue ella la destinataria de la transferencia . Finalmente, los ladrones se habrían ido con ella.

Intervención de vecinos y seguridad

Una vecina alertó al 911 tras observar, a través de sus cámaras de seguridad, a un hombre ensangrentado pidiendo ayuda. Inmediatamente, personal del Comando Radioeléctrico y una ambulancia del SIES 107 acudieron al lugar. Las lesiones de la víctima no revistieron gravedad.

Investigación en curso

La Brigada de Investigaciones de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra analizando las cámaras de seguridad de la zona y rastreando la operación digital para dar con los autores del robo. El caso también está bajo seguimiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que trabaja en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer el hecho.

