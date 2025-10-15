Uno Santa Fe | Santa Fe | La Libertad Avanza

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Santa Fe

La visita del presidente de la Nación sería a la ciudad de Rosario el 23 de octubre para respaldar a sus candidatos en Santa Fe. Por estas horas se define el día y hora.

15 de octubre 2025 · 19:44hs
Milei y La Libertad Avanza podría cerrar su campaña en Rosario como a fines de 2023.

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

La Libertad Avanza (LLA) analiza una modificación en su cronograma de cierre de campaña. En ese marco, el último acto encabezado por el presidente Javier Milei podría realizarse en la ciudad de Rosario el 23 de octubre próximo.

Según pudo averiguar UNO Santa Fe, los dirigentes libertarios no descartaron la presencia de Milei el 23 de octubre en Rosario. Si bien todavía no está definido, la visita del jefe del Estado buscaría respaldar con más fuerza a sus candidatos en Santa Fe en función de las proyecciones que hoy estarían manejando en la Casa Rosada.

Vale recordar que a principios de octubre Milei llegó a la ciudad de Santa Fe tras cambiar sorpresivamente su destino a la provincia, que justamente iba a ser Rosario.

La hipótesis que circula entre dirigentes del entorno presidencial es que Rosario podría brindar un escenario más favorable para apuntalar el sello libertario provincial y empujar la candidatura de Agustín Pellegrini, principal postulante a diputado nacional por Santa Fe desde ese espacio.

Santa Fe y Córdoba

Hasta ahora, el calendario de campaña previsto indicaba que el presidente Milei participaría de un acto en Rosario y luego cerraría oficialmente la campaña en la ciudad de Córdoba. Sin embargo, estos planes podrían alterarse a partir de un cambio de estrategia de último momento.

Dentro del armado de campaña nacional, también se evalúa un acto de escala en la provincia de Buenos Aires el 22 de octubre, antecedido de una aparición en Córdoba para reforzar el apoyo al candidato local Gonzalo Roca. También se especula con un paso por Tucumán junto al postulante Federico Pelli y otros actos intermedios en el interior bonaerense.

El cambio de rumbo respecto del cierre reafirma la centralidad que Rosario y la provincia de Santa Fe adquieren de cara a los inminentes comicios. De confirmarse, implicaría un giro clave: el oficialismo apostaría a poner el punto final de su campaña en un territorio que promete tallar con fuerza en el escenario electoral nacional.

La Libertad Avanza Milei Santa Fe Rosario campaña electoral
