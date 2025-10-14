Cayó preso un joven tiratiros denunciado por amenazas a vecinos del barrio Santa Lucía

El joven, de 19 años, fue aprehendido sin incidentes en el mismo barrio donde cometía los hechos.

Este lunes por la mañana, después de las 9, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a un joven de 19 años acusado de realizar disparos al aire y amenazar con un arma de fuego a sus vecinos del barrio Santa Lucía.

El procedimiento se concretó en inmediaciones de las calles Corrientes y Juan Díaz de Solís , tras una investigación ordenada por la Fiscal del MPA Rosana Peresín , en el marco de una causa por intimidación pública y amenazas calificadas .

Denuncias y operativo policial

De acuerdo con las denuncias vecinales, el joven, identificado como B. T. C., efectuaba disparos al aire en plena vía pública, generando miedo y tensión entre los residentes de la zona. Cuando alguno de ellos intentaba recriminarle o alertar a las autoridades, el agresor los amenazaba apuntándolos con un arma, exigiendo que no lo denunciaran.

La situación se tornó insostenible y finalmente los vecinos decidieron acudir a la policía. A partir de ese momento, la fiscal Peresín dispuso una serie de medidas investigativas que incluyeron la toma de testimonios y el relevamiento de imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas, que permitieron identificar y localizar al sospechoso.

Este lunes, tras un operativo discreto de los agentes de la PDI Región I, el joven fue aprehendido sin incidentes en el mismo barrio donde cometía los hechos.

Imputación y causa judicial

La Policía de Investigaciones informó la aprehensión a la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó mantener al joven privado de su libertad, su identificación formal y la formación de causa como presunto autor del delito de amenazas calificadas.

En las próximas horas, el detenido será llevado ante la Justicia Penal de Santa Fe, donde se definirá su situación procesal.

