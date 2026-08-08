Apuñalaron a una mujer de 38 años durante un violento intento de robo en Alto Verde

La víctima recibió un puntazo en el abdomen luego de que un desconocido le exigiera la entrega de su teléfono celular en la Manzana 5 del distrito costero. Un vecino intervino y el agresor escapó sin concretar el robo

Este viernes por la noche, en el distrito costero de Alto Verde , una mujer de 38 años fue herida con un arma blanca durante un presunto intento de robo ocurrido en un pasaje de la manzana 5.

De acuerdo con el relato de la víctima, caminaba por un pasaje cuyo nombre no pudo precisar cuando un hombre se aproximó por detrás y le exigió que le entregara su teléfono celular . La mujer se dio vuelta y, en ese momento, el agresor le habría asestado un puntazo en la zona abdominal . Como consecuencia del ataque, el teléfono cayó al suelo.

En ese instante, un vecino habría advertido la situación y le gritó al atacante. Ante esta intervención, el agresor escapó corriendo del lugar sin llegar a apoderarse del teléfono ni de otras pertenencias de la mujer.

La denuncia y el traslado al hospital Cullen

Varios vecinos de la zona denunciaron el suceso a la central de emergencias 911. Minutos después, policías de la Comisaría 24° se trasladaron hasta el dispensario del distrito, donde tomaron conocimiento de lo ocurrido.

La mujer, luego de encontrarse con sus hijos, fue trasladada al Hospital Cullen, donde fue recibida por médicos del área de Emergentología, quienes le practicaron las curaciones correspondientes.

La investigación del intento de robo

Los policías informaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez comunicó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal interviniente ordenó una serie de medidas para avanzar en la investigación del ataque ocurrido en Alto Verde. Entre ellas, dispuso la elaboración de un informe médico para determinar el estado de salud de la víctima, la identificación de posibles testigos entre los vecinos del sector y la constatación de la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado el momento del ataque o la fuga del agresor.

• LEER MÁS: Asesinaron de seis balazos a un hombre de 33 años en barrio Padre Rosso, ex Villa Oculta