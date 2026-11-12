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Por los ataques a piedrazos en Circunvalación, cuatro empresas de colectivos modificaron sus trayectos

Las empresas NECE, El Cóndor, San Cristóbal y El Norte implementaron un recorrido alternativo que incluye la Terminal de Ómnibus, bulevar Gálvez, López y Planes y avenida Blas Parera, entre otras calles.

12 de noviembre 2026 · 10:08hs
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Un nuevo ataque a un colectivo

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Un nuevo ataque a un colectivo, en esta oportunidad en barrio Los Troncos

Cuatro empresas de transporte interurbano que circulan por la ciudad de Santa Fe modificaron sus recorridos habituales como consecuencia de los reiterados ataques a piedrazos contra colectivos en avenida Circunvalación. La decisión fue adoptada por NECE, El Cóndor, San Cristóbal y El Norte, que comenzaron a utilizar trayectos alternativos para evitar las zonas donde se produjeron las agresiones.

El nuevo recorrido establecido contempla el paso por la Terminal de Ómnibus, Rivadavia, bulevar Gálvez, avenida López y Planes, Peñaloza, Gorriti y avenida Blas Parera. De esta manera, las unidades buscan evitar los sectores de Circunvalación que se convirtieron en puntos críticos por los ataques.

La modificación responde a la creciente preocupación por la seguridad de los choferes y pasajeros, luego de una sucesión de episodios violentos contra colectivos que circulan por distintos tramos de la avenida.

Uno de los hechos más graves ocurrió el 5 de noviembre, cuando se contabilizaron diez ataques en pocas horas. Esa jornada representó el momento de mayor intensidad de una problemática que se viene registrando desde hace varias semanas.

En total, se contabilizaron 15 episodios desde fines de octubre, que se suman a otros hechos de inseguridad ocurridos durante 2026. Entre las modalidades denunciadas se encuentran emboscadas para robar motocicletas y agresiones con armas de fuego con el mismo objetivo.

Ante la reiteración de estos hechos, las empresas resolvieron modificar preventivamente sus recorridos para reducir la exposición de las unidades y evitar nuevos ataques. La medida altera los trayectos habituales del transporte interurbano en Santa Fe y vuelve a poner en primer plano la preocupación por la seguridad vial y el funcionamiento del servicio en los sectores afectados.

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