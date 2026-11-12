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Monte Vera: Los Pumas rescataron 200 pichones de cotorra que eran transportados en el baúl de un auto

El procedimiento se realizó durante un control de Prevención Activa. Un hombre fue aprehendido y una mujer que lo acompañaba quedó imputada por una presunta infracción a la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre. Las aves quedaron bajo resguardo del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático

Juan Trento

Por Juan Trento

12 de noviembre 2026 · 10:08hs
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Unos 200 pichones de cotorra fueron rescatados por efectivos de Los Pumas en Monte Vera

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Unos 200 pichones de cotorra fueron rescatados por efectivos de Los Pumas en Monte Vera, ocultos en el baúl de un auto.

En las últimas horas, efectivos de la Sección N.º 1 Constituyentes de la Guardia Rural Los Pumas, de la Policía de Santa Fe, aprehendieron a un hombre que transportaba 200 pichones de cotorra argentina en el baúl de un automóvil. El procedimiento se llevó a cabo en la zona urbana de Monte Vera, departamento La Capital, durante un operativo de Prevención Activa con controles selectivos de personas y vehículos.

La mujer que viajaba como acompañante también fue imputada por la misma infracción. Las aves, que estaban distribuidas en cuatro cajas, fueron secuestradas y quedaron bajo resguardo del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia.

Se imputó al conductor y a su acompañante por presunta violación a la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre.

Se imputó al conductor y a su acompañante por presunta violación a la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre.

Cómo descubrieron los 200 pichones en el baúl del auto

Durante el control, los agentes identificaron un Fiat Duna Weekend plateado, con el capó negro, conducido por C. G. C., quien viajaba acompañado por una mujer identificada como S. M. P.

Al solicitarle al conductor que exhibiera el interior del baúl, el hombre accedió voluntariamente. Allí, los efectivos encontraron cuatro cajas que contenían 200 pichones de cotorra argentina. Ante la consulta de los agentes, el conductor manifestó que había comprado las aves y que eran de su propiedad.

La infracción por transporte de fauna silvestre

Tras el hallazgo, los efectivos le informaron que la situación constituía una presunta infracción a la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. En consecuencia, el hombre fue aprehendido y trasladado, junto con las aves secuestradas, a la sede de la Sección N.º 1 Constituyentes.

Además, los agentes labraron un acta por una presunta infracción a la Ley Provincial N.º 4.830, que regula la caza y la pesca en Santa Fe.

Qué resolvió la Fiscalía tras el procedimiento en Monte Vera

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Guardia Rural Los Pumas, que dio intervención a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Milagros Parodi. También tomó conocimiento del caso la defensora pública Leticia Feraudo.

Alrededor de las 9.30, la fiscal dispuso que el hombre fuera notificado formalmente de la causa, identificado mediante sus huellas dactilares y posteriormente recuperara la libertad.

En cuanto a la mujer que lo acompañaba, ordenó que fuera imputada por la misma infracción, aunque también permaneció en libertad.

Finalmente, la fiscal dispuso que los 200 pichones de cotorra argentina secuestrados fueran remitidos al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, organismo que tendrá a su cargo su resguardo.

La calificación legal provisoria del caso es una presunta infracción a la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

Monte Vera cotorras auto
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