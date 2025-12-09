Uno Santa Fe | Policiales | arma

Aprehendieron a alto jefe policial por amenazar con su arma reglamentaria a un automovilista en una discusión de tránsito

El conductor denunció que el otro involucrado se identificó como policía y le exhibió una pistola. Minutos después, el Comando Radioeléctrico lo detuvo en inmediaciones de Rivadavia y La Rioja

Juan Trento

Por Juan Trento

9 de diciembre 2025 · 10:50hs
Pleno centro. Una discusión de tránsito vehicular terminó de la peor manera sobre calle 25 de Mayo al 2200.

Pleno centro. Una discusión de tránsito vehicular terminó de la peor manera sobre calle 25 de Mayo al 2200.

Una discusión de tránsito vehicular terminó de la peor manera sobre calle 25 de Mayo al 2200, cuando uno de los conductores amenazó a otro tras una maniobra que derivó en un fuerte entredicho. Según el denunciante, el hombre se identificó como policía y le exhibió un arma de fuego. Además, aportó la marca, el color y la patente del vehículo en el que circulaba.

Minutos después, oficiales del Comando Radioeléctrico localizaron al acusado en la esquina de La Rioja y avenida Rivadavia, lo aprehendieron y le secuestraron su arma reglamentaria: una pistola Thunder PRO calibre 9 milímetros, con un cargador de 15 balas.

El conductor se identificó como oficial superior de la Policía de Santa Fe, por lo que, además de la causa judicial, se activaron actuaciones administrativas internas.

image

La denuncia

A media tarde, un automovilista llamó al 911 para denunciar que había sido amenazado por el conductor de un Chevrolet Onix rojo, quien tras la discusión por una maniobra de tránsito le mostró un arma y dijo ser policía. Con la información aportada, la central emitió un pedido de aprehensión para el vehículo.

Dos efectivos del Comando Radioeléctrico ubicaron el auto en la zona cercana a avenida Rivadavia y La Rioja. El conductor descendió, se identificó como oficial superior en actividad, entregó su arma reglamentaria y fue detenido. Su vehículo particular también quedó secuestrado.

Un dato clave: las cámaras

El tramo de 25 de Mayo al 2200, entre Salta y Mendoza, es un sector del microcentro santafesino con numerosas cámaras de videovigilancia públicas y privadas. Esas imágenes podrían haber registrado el episodio y se consideran relevantes para la investigación judicial.

La novedad fue informada inmediatamente a la Unidad Regional I y al fiscal de Flagrancia, Manuel Cechini. El funcionario ordenó que el policía permanezca detenido, sea identificado y se le forme causa por amenazas calificadas.

En paralelo, se espera la decisión reglamentaria que adopten la Jefatura de la Policía de Santa Fe y el Ministerio de Justicia y Seguridad respecto de la situación de revista y continuidad en la carrera del oficial involucrado.

arma tránsito conductor
Noticias relacionadas
Detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas en Guadalupe Oeste

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Asesinaron a un joven de 19 años y la Policía apresó a un muchacho de 18, presunto asesino de la víctima

Asesinaron a un joven de 19 años a la salida de una fiesta y detuvieron a un presunto homicida de 18

apresaron a una mujer que habia robado balas, un arma y una computadora de una casa de barrio candioti

Apresaron a una mujer que había robado balas, un arma y una computadora de una casa de barrio Candioti

despisto un auto que transitaba por la autopista santa fe - rosario, frente a la tatenguita

Despistó un auto que transitaba por la autopista Santa Fe - Rosario, frente a La Tatenguita

Lo último

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Último Momento
Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Ovación
Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"