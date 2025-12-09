Aprehendieron a alto jefe policial por amenazar con su arma reglamentaria a un automovilista en una discusión de tránsito

El conductor denunció que el otro involucrado se identificó como policía y le exhibió una pistola. Minutos después, el Comando Radioeléctrico lo detuvo en inmediaciones de Rivadavia y La Rioja

Pleno centro. Una discusión de tránsito vehicular terminó de la peor manera sobre calle 25 de Mayo al 2200.

Una discusión de tránsito vehicular terminó de la peor manera sobre calle 25 de Mayo al 2200 , cuando uno de los conductores amenazó a otro tras una maniobra que derivó en un fuerte entredicho. Según el denunciante, el hombre se identificó como policía y le exhibió un arma de fuego. Además, aportó la marca, el color y la patente del vehículo en el que circulaba.

Minutos después, oficiales del Comando Radioeléctrico localizaron al acusado en la esquina de La Rioja y avenida Rivadavia , lo aprehendieron y le secuestraron su arma reglamentaria: una pistola Thunder PRO calibre 9 milímetros , con un cargador de 15 balas.

El conductor se identificó como oficial superior de la Policía de Santa Fe, por lo que, además de la causa judicial, se activaron actuaciones administrativas internas.

image

La denuncia

A media tarde, un automovilista llamó al 911 para denunciar que había sido amenazado por el conductor de un Chevrolet Onix rojo, quien tras la discusión por una maniobra de tránsito le mostró un arma y dijo ser policía. Con la información aportada, la central emitió un pedido de aprehensión para el vehículo.

Dos efectivos del Comando Radioeléctrico ubicaron el auto en la zona cercana a avenida Rivadavia y La Rioja. El conductor descendió, se identificó como oficial superior en actividad, entregó su arma reglamentaria y fue detenido. Su vehículo particular también quedó secuestrado.

Un dato clave: las cámaras

El tramo de 25 de Mayo al 2200, entre Salta y Mendoza, es un sector del microcentro santafesino con numerosas cámaras de videovigilancia públicas y privadas. Esas imágenes podrían haber registrado el episodio y se consideran relevantes para la investigación judicial.

La novedad fue informada inmediatamente a la Unidad Regional I y al fiscal de Flagrancia, Manuel Cechini. El funcionario ordenó que el policía permanezca detenido, sea identificado y se le forme causa por amenazas calificadas.

En paralelo, se espera la decisión reglamentaria que adopten la Jefatura de la Policía de Santa Fe y el Ministerio de Justicia y Seguridad respecto de la situación de revista y continuidad en la carrera del oficial involucrado.