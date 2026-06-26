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Emboscada y brutal asesinato en Santo Tomé: acribillaron a balazos a un hombre de 39 años dentro de una camioneta

El crimen ocurrió pasadas las 16:25 de este viernes en la intersección de las calles Frutos y 1° de Mayo. La víctima fue identificada como Julián Matías Pratto, de 39 años. Testigos aseguran que dos motociclistas emboscaron el vehículo y abrieron fuego a quemarropa.

Juan Trento

Por Juan Trento

26 de junio 2026 · 19:15hs
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Emboscada y brutal asesinato en Santo Tomé: acribillaron a un hombre de 39 años dentro de una camioneta

Emboscada y brutal asesinato en Santo Tomé: acribillaron a un hombre de 39 años dentro de una camioneta

La tarde de este viernes se tiñó de sangre y violencia en la vecina ciudad de Santo Tomé. Minutos después de las 16:25, en circunstancias que son materia de una intensa investigación policial y judicial, un hombre de 39 años fue ejecutado a balazos tras una emboscada fatal mientras permanecía en el interior de una camioneta.

El violento suceso tuvo lugar en la esquina que forman las calles Frutos y Primero de Mayo, sumiendo a los vecinos de la zona en una profunda conmoción.

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La víctima fatal del ataque fue identificada de manera oficial por las autoridades como Julián Matías Pratto. Los residentes de las inmediaciones, alarmados por el estruendo de reiteradas detonaciones de arma de fuego, salieron a la calle y se encontraron con una escena dramática: el hombre yacía ensangrentado e inmóvil en el habitáculo del vehículo.

Según las primeras versiones recogidas en el lugar, los autores de los disparos habrían sido dos desconocidos que se desplazaban a alta velocidad a bordo de una motocicleta.

Peritajes e investigación de las cámaras de seguridad

Ante la gravedad del homicidio, oficiales y suboficiales de la Policía de Santa Fe acordonaron la intersección para resguardar las evidencias biológicas y balísticas. Además de abocarse a la búsqueda de testigos presenciales entre los habitantes del barrio, las cuadrillas policiales iniciaron un exhaustivo relevamiento para verificar la presencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en los domicilios linderos, cuyos registros fílmicos se consideran piezas cruciales para reconstruir la secuencia de la ejecución y trazar la ruta de escape de los sicarios.

Las novedades sobre el asesinato de Pratto fueron comunicadas de inmediato a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, desde donde se dio intervención formal al fiscal de la Unidad Especial de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El magistrado ordenó el secuestro inmediato del material audiovisual, la toma de declaraciones testimoniales bajo estricta reserva y la realización de los peritajes científicos de rigor en la camioneta Chevrolet C10. Una vez concluidas las tareas en la escena, se dispuso el traslado del cadáver a la morgue para la correspondiente autopsia.

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