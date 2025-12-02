Uno Santa Fe | Policiales | adolescente

Aprehendieron a un adolescente de 16 años por dos robos y hallaron 32 plantas de marihuana en su casa en barrio Villa Elsa

Sucedió como consecuencia de la denuncia de una mujer de 81 años que fue víctima de dos atracos en su vivienda particular

Juan Trento

Por Juan Trento

2 de diciembre 2025 · 10:08hs
Aprehendieron a un adolescente de 16 años por dos robos y hallaron 32 plantas de marihuana en su casa en barrio Villa Elsa

Este lunes, en una vivienda ubicada en un pasaje público entre 1° de Mayo y Larrea, en barrio Villa Elsa de la capital santafesina, agentes de Inteligencia Táctica de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron a un adolescente de 16 años, buscado como presunto autor de dos robos ocurridos el 28 y el 30 de octubre en una casa situada en Regimiento 12 de Infantería al 2900.

La víctima, una mujer de 81 años, denunció ambos hechos ante oficiales del Comando Radioeléctrico, lo que dio inicio a la investigación. Tras diversas tareas, los pesquisas identificaron al joven y allanaron su vivienda, donde además de detenerlo encontraron 32 plantas de marihuana distribuidas en macetas en el patio familiar.

La investigación

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, que encomendó las diligencias a la PDI. Los agentes entrevistaron a la víctima y a vecinos cercanos, y secuestraron imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas. Las filmaciones fueron clave para reconocer la complexión física y vestimenta del autor en ambos robos, lo que permitió identificarlo como un menor de edad.

Aprehendido

Debido a la edad del sospechoso, los investigadores informaron la situación al fiscal de la Unidad Especial de Responsabilidad Penal Adolescente, Francisco Cecchini, quien gestionó ante el juez penal Nicolás Falkenberg las órdenes de allanamiento.

El procedimiento se ejecutó este lunes. En la vivienda señalada, el adolescente fue finalmente aprehendido, pero los agentes se encontraron con una sorpresa: en el patio había 32 macetas con plantas de marihuana, un verdadero vivero a cielo abierto. Se convocó de inmediato a los pesquisas antinarcóticos para completar el operativo.

Los resultados del procedimiento —la aprehensión, el secuestro de las plantas de cannabis y de una campera vinculada a la causa— fueron informados a la Jefatura de la PDI, que dio aviso al fiscal Cecchini. El funcionario ordenó la identificación del adolescente y la formación de causa por los delitos de robo y por infracción a la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239.

adolescente marihuana años
Noticias relacionadas
Rescatan una serpiente ñacaniná de dos metros en el Parque Sur

Rescatan una serpiente ñacaniná de dos metros en inmediaciones del Parque Sur

femicidio en esperanza y muerte del principal sospechoso en nelson: investigan si fue un suicidio o un accidente

Femicidio en Esperanza y muerte del principal sospechoso en Nelson: investigan si fue un suicidio o un accidente

allanan una vivienda en barrio barranquitas por la presunta difusion de imagenes de abuso sexual infantil

Allanan una vivienda en barrio Barranquitas por la presunta difusión de imágenes de abuso sexual infantil

choque multiple en nelson: murio uno de los jovenes trasladados al hospital cullen

Choque múltiple en Nelson: murió uno de los jóvenes trasladados al hospital Cullen

Lo último

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

Último Momento
Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

Leo Pez gira por Buenos Aires a bordo de Bicho sin dueño

Leo Pez gira por Buenos Aires a bordo de "Bicho sin dueño"

Es oficial: la Liga Profesional confirmó días y horarios de las semis del Clausura

Es oficial: la Liga Profesional confirmó días y horarios de las semis del Clausura

Ovación
Colón define su identidad: qué lugar tendrán los históricos en el proyecto 2026

Colón define su identidad: qué lugar tendrán los históricos en el proyecto 2026

Hora clave en Colón: se define la contratación de Colotto como secretario deportivo

Hora clave en Colón: se define la contratación de Colotto como secretario deportivo

La prioridad siempre será Unión, pero habrá que esperar la decisión que se tome

"La prioridad siempre será Unión, pero habrá que esperar la decisión que se tome"

La verdad es que no me quería ir de Colón, me costó tomar la decisión

"La verdad es que no me quería ir de Colón, me costó tomar la decisión"

Colón se prepara para el traspaso de mando: se inicia la era de José Alonso

Colón se prepara para el traspaso de mando: se inicia la era de José Alonso

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"