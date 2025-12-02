Aprehendieron a un adolescente de 16 años por dos robos y hallaron 32 plantas de marihuana en su casa en barrio Villa Elsa

Sucedió como consecuencia de la denuncia de una mujer de 81 años que fue víctima de dos atracos en su vivienda particular

Este lunes, en una vivienda ubicada en un pasaje público entre 1° de Mayo y Larrea , en barrio Villa Elsa de la capital santafesina, agentes de Inteligencia Táctica de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron a un adolescente de 16 años , buscado como presunto autor de dos robos ocurridos el 28 y el 30 de octubre en una casa situada en Regimiento 12 de Infantería al 2900 .

La víctima, una mujer de 81 años , denunció ambos hechos ante oficiales del Comando Radioeléctrico , lo que dio inicio a la investigación. Tras diversas tareas, los pesquisas identificaron al joven y allanaron su vivienda, donde además de detenerlo encontraron 32 plantas de marihuana distribuidas en macetas en el patio familiar.

La investigación

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, que encomendó las diligencias a la PDI. Los agentes entrevistaron a la víctima y a vecinos cercanos, y secuestraron imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas. Las filmaciones fueron clave para reconocer la complexión física y vestimenta del autor en ambos robos, lo que permitió identificarlo como un menor de edad.

Aprehendido

Debido a la edad del sospechoso, los investigadores informaron la situación al fiscal de la Unidad Especial de Responsabilidad Penal Adolescente, Francisco Cecchini, quien gestionó ante el juez penal Nicolás Falkenberg las órdenes de allanamiento.

El procedimiento se ejecutó este lunes. En la vivienda señalada, el adolescente fue finalmente aprehendido, pero los agentes se encontraron con una sorpresa: en el patio había 32 macetas con plantas de marihuana, un verdadero vivero a cielo abierto. Se convocó de inmediato a los pesquisas antinarcóticos para completar el operativo.

Los resultados del procedimiento —la aprehensión, el secuestro de las plantas de cannabis y de una campera vinculada a la causa— fueron informados a la Jefatura de la PDI, que dio aviso al fiscal Cecchini. El funcionario ordenó la identificación del adolescente y la formación de causa por los delitos de robo y por infracción a la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239.