Allanaron la casa de un influencer en el country El Paso acusado de juego clandestino

En diciembre del año pasado la PDI ya había realizado un procedimiento en el mismo inmueble tras una denuncia vinculada a sorteos ilegales.

El lugar donde se lleva a cabo el allanamiento dentro del club El Paso

Con las primeras luces del amanecer de este viernes, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I llevaron adelante un allanamiento en una vivienda de un reconocido influencer ubicada dentro del country El Paso , en la zona norte de la ciudad de Santo Tomé , en el marco de una causa por juego clandestino .

El procedimiento no es el primero en el lugar. El mismo inmueble ya había sido allanado en diciembre del año pasado, tras una denuncia presentada por un organismo oficial que advertía sobre la realización de sorteos ilegales a través de redes sociales.

Secuestro de elementos clave

Durante aquel operativo, los investigadores incautaron una importante cantidad de elementos considerados de interés para la causa. Entre ellos se destacan:

Un automóvil de marca francesa , presuntamente utilizado como premio en uno de los sorteos.

, presuntamente utilizado como premio en uno de los sorteos. Teléfonos celulares .

. Más de 7.000 dólares estadounidenses .

. Alrededor de 180.000 pesos argentinos .

. Talonarios de sorteos .

. Alhajas .

. Una computadora.

Todo el material quedó a disposición de la Justicia y bajo cadena de custodia, mientras avanzaban las medidas investigativas.

Dos hombres trasladados

En el marco de la investigación actual, dos hombres directamente vinculados a la causa fueron trasladados a sede judicial para su identificación y para continuar con las actuaciones correspondientes.

Las novedades del procedimiento fueron informadas a la Jefatura de la PDI, que dio intervención al fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Roberto Olcese.

El funcionario judicial ordenó la identificación formal de los involucrados y dispuso que todos los elementos secuestrados permanezcan bajo estricta custodia policial, mientras se profundiza la investigación sobre una presunta organización dedicada al juego clandestino en la región.

La causa continúa en desarrollo y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

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