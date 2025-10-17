Persecución en barrio La Tablada: atraparon a tres sospechosos con un arma lista para disparar

La policía los persiguió luego de que intentaran escapar de un control. El arma hallada estaba en perfecto estado y habría sido usada minutos antes.

Este jueves a media tarde , la tranquilidad del barrio La Tablada en el noroeste de la ciudad se vio alterada por una intensa persecución policial que terminó con tres hombres detenidos . Todo comenzó cuando vecinos de la zona de Valdivieso y Reutemann escucharon varias deflagraciones de disparos de arma de fuego y alertaron de inmediato al 911 .

Al llegar al lugar, los efectivos del Comando Radioeléctrico divisaron un auto rojo que, al notar la presencia policial, aceleró bruscamente con claras intenciones de eludir el control . Se inició entonces una persecución por las calles del barrio que culminó a pocos metros, cuando los agentes lograron interceptar el vehículo y reducir a sus ocupantes .

Durante la fuga, los uniformados observaron que desde el interior del automóvil los sospechosos arrojaron un objeto hacia un costado de la calle. Minutos después, otros policías que participaron del operativo hallaron un revólver calibre .32 cargado y con olor a pólvora, lo que indica que habría sido recientemente disparado. El arma presentaba un óptimo estado de conservación y funcionamiento. Además, se procedió al secuestro del vehículo, un Fiat Cronos rojo con patente AG 496 QI.

Los aprehendidos

Los tres sujetos fueron identificados como L. T. M. (19 años), C. A. A. (35) y J. L. R. (27). Al verificar sus antecedentes, los agentes constataron que uno de ellos tenía un pedido de captura activo emitido por la Fiscalía de Homicidios, en el marco de una causa por abuso de arma.

Intervención judicial

La novedad fue comunicada de inmediato a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención a la fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La funcionaria dispuso que los tres detenidos permanezcan privados de su libertad, sean debidamente identificados y se les forme causa por el delito de tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.

Los investigadores continúan con las diligencias para determinar si el arma secuestrada fue utilizada en otros hechos delictivos en la zona.

