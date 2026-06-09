Allanamientos con tres policías de Santa Fe detenidos: secuestraron medio kilo de cocaína, dinero y armas

Los procedimientos se realizaron en Rosario y Villa Gobernador Gálvez por una causa que se encuentra bajo reserva judicial. Durante los allanamientos secuestraron cocaína, dinero en efectivo, un arma de fuego y vehículos con pedido de secuestro.

Una investigación impulsada por la Dirección de Asuntos Internos derivó este martes en la detención de tres efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y un civil durante una serie de allanamientos realizados en Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal José Luis Caterina en el marco de una causa vinculada a un presunto delito cometido en 2025, cuyo contenido permanece bajo reserva. En los operativos también participó personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE).

Los allanamientos se concretaron en tres domicilios, dos ubicados en Villa Gobernador Gálvez y uno en Rosario. Como resultado de las medidas judiciales, fueron aprehendidos un inspector y dos oficiales de la PDI.

Además, los investigadores secuestraron un arma de fuego, alrededor de 400 gramos de cocaína y una suma de dinero en efectivo cuyo monto no fue informado oficialmente.

Fuentes de la investigación señalaron que las detenciones se produjeron en viviendas ubicadas sobre calle Fornieles al 600 y al 700, en la vecina localidad del sur provincial.

En otro de los procedimientos, llevado adelante en una propiedad de Cochabamba al 7300, en barrio Belgrano de Rosario, los agentes hallaron varios vehículos con pedido de secuestro activo y detuvieron a una cuarta persona.

"No vamos a permitir que delincuentes utilicen el uniforme policial para cometer ilícitos", afirmó el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini. El funcionario destacó además el trabajo realizado por Asuntos Internos y remarcó que la mayoría de los integrantes de la fuerza cumplen su labor con compromiso y vocación de servicio.

Por su parte, el secretario de Coordinación Técnica y Administración, Lucas Covacich, confirmó que los tres policías quedaron en situación de disponibilidad mientras avanza la investigación judicial y administrativa.

Antecedentes recientes

El operativo se suma a otras investigaciones recientes que tuvieron como protagonistas a miembros de las fuerzas de seguridad en la provincia.

Uno de los casos más resonantes ocurrió en mayo de este año, cuando dos efectivos de la Comisaría 15ª de Rosario fueron imputados y quedaron en prisión preventiva acusados de extorsionar a un hombre y una mujer que se encontraban demorados en esa dependencia policial. Según la acusación fiscal, les exigieron dinero a cambio de favorecer su situación procesal.

También en enero, otros dos policías de la misma seccional fueron detenidos por la liberación irregular de un hombre que registraba un pedido de captura vigente. La maniobra motivó una investigación de Asuntos Internos y de la Unidad Fiscal Especial de Violencia Institucional.

La causa por el fraude con combustibles en Rosario

Otro expediente que expuso presuntas irregularidades dentro de la fuerza es el que investiga el desvío de fondos destinados a la carga de combustible para patrulleros.

En ese marco, tres policías ya fueron condenados mediante procedimientos abreviados por integrar una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado. La investigación, iniciada en 2024 tras una denuncia anónima, escaló hasta involucrar a la cúpula de la Unidad Regional II de Rosario.

El fiscal Caterina solicitó penas de hasta 14 años de prisión para algunos de los principales acusados, entre ellos el exjefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, y su exsecretario privado, Rodrigo Domínguez, señalados como organizadores de la maniobra.