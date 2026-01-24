Apresaron a tres mujeres por venta barrial de drogas en San Justo: dos de ellas cayeron por cuarta vez por el mismo delito en un año y medio

Fueron tres allanamientos ejecutados en un barrio de la ciudad de San Justo. Aprehendieron a las tres principales investigadas por la venta barrial de drogas. Les secuestraron cocaína, dinero en efectivo y una moto. Dos de ellas es la cuarta vez que resultan aprehendidas en el último año y medio por el mismo delito.

En la mañana de este sábado concluyeron tres allanamientos realizados por pesquisas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones PDI con la colaboración de oficiales especialistas de grupos de irrupción del Grupo de Operaciones Tácticas GOT, que comenzaron en la noche del viernes en la ciudad de San Justo , departamento homónimo.

Esto se dio con la particularidad que quienes resultaron aprehendidas fueron tres mujeres que eran responsables de venta barrial de drogas al menudeo, y que dos de ellas ya fueron aprehendidas por el mismo delito tres veces anteriores en el último año y medio. Secuestraron cocaína, piedras y dosis fraccionadas, más de tres millones de pesos y una moto.

Aprehendidas en San Justo

La investigación criminal por la venta de drogas al menudeo, tuvo al municipio sanjustino trabajando activamente con la Policía, y como resultado de información de calle, ésta le fue llevada a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Daniela Montegrosso, que ordenó una investigación que fue desarrollada durante varias semanas por pesquisas antinarcóticos, que no solo detectaron los lugares puntuales de la venta barrial, sino también el inmueble de almacenamiento.

Las tres mujeres aprehendidas fueron identificadas como M. S. A. de 35 años, C. I. A. de 27 y M. C. K. de 28, y el secuestro de cocaína entre dosis y piedras alcanzó los 196,5 gramos y un total de tres millones con 280 mil pesos en efectivo proveniente de la venta de estupefacientes.

Ley de Microtráfico

Informaron la novedad sobre la ejecución de los allanamientos, las aprehensiones de las tres principales investigadas, y el secuestro de elementos probatorios incriminantes a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI Región I, y éstos hicieron lo propio con la fiscal MPA Daniela Montegrosso, que ordenó que las tres mujeres aprehendidas siguieran privadas de su libertad, que sean identificadas y que se les forme causa como presuntas infractoras de la ley provincial de Microtráfico 14.239, mientras que los estupefacientes, el vehículo y el dinero en efectivo contarán con una férrea cadena de custodia.