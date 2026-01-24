Uno Santa Fe | Policiales | San Justo

Apresaron a tres mujeres por venta barrial de drogas en San Justo: dos de ellas cayeron por cuarta vez por el mismo delito en un año y medio

Fueron tres allanamientos ejecutados en un barrio de la ciudad de San Justo. Aprehendieron a las tres principales investigadas por la venta barrial de drogas. Les secuestraron cocaína, dinero en efectivo y una moto. Dos de ellas es la cuarta vez que resultan aprehendidas en el último año y medio por el mismo delito.

Juan Trento

Por Juan Trento

24 de enero 2026 · 12:43hs
Apresaron a tres mujeres por venta barrial de drogas en San Justo: dos de ellas cayeron por cuarta vez por el mismo delito en un año y medio

En la mañana de este sábado concluyeron tres allanamientos realizados por pesquisas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones PDI con la colaboración de oficiales especialistas de grupos de irrupción del Grupo de Operaciones Tácticas GOT, que comenzaron en la noche del viernes en la ciudad de San Justo, departamento homónimo.

Esto se dio con la particularidad que quienes resultaron aprehendidas fueron tres mujeres que eran responsables de venta barrial de drogas al menudeo, y que dos de ellas ya fueron aprehendidas por el mismo delito tres veces anteriores en el último año y medio. Secuestraron cocaína, piedras y dosis fraccionadas, más de tres millones de pesos y una moto.

Aprehendidas en San Justo

La investigación criminal por la venta de drogas al menudeo, tuvo al municipio sanjustino trabajando activamente con la Policía, y como resultado de información de calle, ésta le fue llevada a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Daniela Montegrosso, que ordenó una investigación que fue desarrollada durante varias semanas por pesquisas antinarcóticos, que no solo detectaron los lugares puntuales de la venta barrial, sino también el inmueble de almacenamiento.

Las tres mujeres aprehendidas fueron identificadas como M. S. A. de 35 años, C. I. A. de 27 y M. C. K. de 28, y el secuestro de cocaína entre dosis y piedras alcanzó los 196,5 gramos y un total de tres millones con 280 mil pesos en efectivo proveniente de la venta de estupefacientes.

Ley de Microtráfico

Informaron la novedad sobre la ejecución de los allanamientos, las aprehensiones de las tres principales investigadas, y el secuestro de elementos probatorios incriminantes a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI Región I, y éstos hicieron lo propio con la fiscal MPA Daniela Montegrosso, que ordenó que las tres mujeres aprehendidas siguieran privadas de su libertad, que sean identificadas y que se les forme causa como presuntas infractoras de la ley provincial de Microtráfico 14.239, mientras que los estupefacientes, el vehículo y el dinero en efectivo contarán con una férrea cadena de custodia.

San Justo allanamientos drogas
Noticias relacionadas
Un incendio generó alarma este miércoles por la noche en una fábrica metalúrgica en Candioti

Alarma por un incendio en una fábrica metalúrgica de barrio Candioti Sur

Brutal golpiza en San Jerónimo Norte: continúa con pronóstico reservado el joven atacado

Brutal golpiza en San Jerónimo Norte: continúa con "pronóstico reservado" el joven atacado

El femicida César Muga se quitó la vida en la cárcel de Coronda: se ahorcó en su celda

El femicida César Muga se quitó la vida en la cárcel de Coronda: se ahorcó en su celda

Marcos Imhoff, de 20 años fue encontrado desfigurado, al lado de un galpón, donde horas antes asistió a una reunión social

Un joven está internado en grave estado en el Cullen y no descartan que haya sido víctima de una golpiza

Lo último

Impuestos provinciales: más de 100.000 contribuyentes ya reciben la boleta digital y casi 97.000 usan débito automático

Impuestos provinciales: más de 100.000 contribuyentes ya reciben la boleta digital y casi 97.000 usan débito automático

La nueva camiseta de Unión cruzó fronteras y despertó comparaciones en Estados Unidos

La nueva camiseta de Unión cruzó fronteras y despertó comparaciones en Estados Unidos

Apresaron a tres mujeres por venta barrial de drogas en San Justo: dos de ellas cayeron por cuarta vez por el mismo delito en un año y medio

Apresaron a tres mujeres por venta barrial de drogas en San Justo: dos de ellas cayeron por cuarta vez por el mismo delito en un año y medio

Último Momento
Impuestos provinciales: más de 100.000 contribuyentes ya reciben la boleta digital y casi 97.000 usan débito automático

Impuestos provinciales: más de 100.000 contribuyentes ya reciben la boleta digital y casi 97.000 usan débito automático

La nueva camiseta de Unión cruzó fronteras y despertó comparaciones en Estados Unidos

La nueva camiseta de Unión cruzó fronteras y despertó comparaciones en Estados Unidos

Apresaron a tres mujeres por venta barrial de drogas en San Justo: dos de ellas cayeron por cuarta vez por el mismo delito en un año y medio

Apresaron a tres mujeres por venta barrial de drogas en San Justo: dos de ellas cayeron por cuarta vez por el mismo delito en un año y medio

Los clubes de la Liga Santafesina con apuestas y ratificaciones

Los clubes de la Liga Santafesina con apuestas y ratificaciones

Las Leonas tienen plantel para viajar a Australia

Las Leonas tienen plantel para viajar a Australia

Ovación
Capibaras XV dejó inaugurada su sede en el Hipódromo de Rosario

Capibaras XV dejó inaugurada su sede en el Hipódromo de Rosario

Los clubes de la Liga Santafesina con apuestas y ratificaciones

Los clubes de la Liga Santafesina con apuestas y ratificaciones

La Maratón Santa Fe-Coronda ingresó en la cuenta regresiva

La Maratón Santa Fe-Coronda ingresó en la cuenta regresiva

Continúan las reuniones preparatorias para la Santa Fe-Coronda

Continúan las reuniones preparatorias para la Santa Fe-Coronda

Las Leonas tienen plantel para viajar a Australia

Las Leonas tienen plantel para viajar a Australia

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"