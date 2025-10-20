Asesinaron a balazos a un joven en Alto Verde: fue emboscado mientras caminaba con un amigo

La víctima fue identificada como Ignacio Demián Espíndola, de 20 años. Dos hombres en motocicleta lo interceptaron en el acceso al paraje La Boca y le dispararon en la cabeza

Un nuevo homicidio se registró en el distrito costero de Alto Verde este domingo. Minutos antes de la medianoche, Ignacio Demián Espíndola , de 20 años, fue asesinado a balazos mientras caminaba con un amigo por el puente que comunica con el acceso al paraje La Boca , en la manzana N° 7 del populoso barrio santafesino.

Según los primeros testimonios, dos jóvenes a bordo de una motocicleta se aproximaron al lugar y abrieron fuego a mansalva contra Espíndola. Gravemente herido, el muchacho fue trasladado por su propio padre al dispensario de Alto Verde , donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

El examen del médico policial determinó que el cuerpo presentaba impactos de bala en la cabeza con pérdida de masa encefálica.

Desesperación y pedido de ayuda

El amigo que acompañaba a la víctima, de 18 años, quedó paralizado ante la emboscada, pero luego corrió en busca de auxilio. Vecinos del sector salieron ante los gritos y alertaron de inmediato al servicio de emergencias 911.

En pocos minutos llegaron efectivos de la Comisaría 24ª de Alto Verde y del Destacamento N° 2 del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI), quienes constataron la gravedad del ataque y comenzaron a preservar la escena del crimen.

Traslado y fallecimiento

Poco después arribaron familiares del joven asesinado. Su padre, de 47 años, decidió trasladarlo en su propio vehículo hasta el dispensario del distrito. Allí, los profesionales confirmaron que Espíndola había muerto.

Los agentes identificaron al amigo que acompañaba a la víctima, quien se convirtió en testigo clave para reconstruir la secuencia del ataque.

Además, los investigadores comenzaron la revisión de las cámaras de videovigilancia ubicadas sobre el corredor Demetrio Gómez, principal arteria de Alto Verde, para rastrear el recorrido de los atacantes en moto antes y después del crimen.

Investigación en marcha

Con la llegada de los pesquisas de la División Homicidios y de los peritos del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), se iniciaron las tareas para identificar a los autores del asesinato.

Fuentes del caso confirmaron que Espíndola había sido denunciado por amenazas en agosto, y que los agentes intentan ubicar a la persona que realizó esa denuncia, quien podría aportar información relevante sobre el trasfondo del crimen.