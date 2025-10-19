Detuvieron a dos bolivianos con una camioneta robada y mercadería de dudosa procedencia: intentaron sobornar a la Policía

Sucedió en la ruta nacional 34, en jurisdicción de Angélica, departamento Castellanos. Durante un control vehicular de la Guardia Provincial, dos hombres que transportaban una camioneta robada y mercadería sin documentación intentaron sobornar a los oficiales para evitar el procedimiento.

Esta tarde de sábado, después de las 16, y por causas que son materia de investigación policial y judicial , un operativo vehicular realizado sobre la Ruta Nacional N.º 34 , a la altura del kilómetro 199,5, en jurisdicción de la localidad de Angélica , departamento Castellanos , permitió a oficiales de la Unidad Operativa Regional N.º 2 Rafaela de la Guardia Provincial aprehender a dos bolivianos que intentaron sobornar a los uniformados.

Los aprehendidos fueron identificados como A. T. V. C. , conductor del rodado, y J. C. S. T. , acompañante. Ambos se desplazaban desde la provincia de Salta con destino a Buenos Aires , en una camioneta Nissan Frontier CD 4x4 , transportando electrodomésticos, bicicletas y otros elementos sin documentación que acreditara su procedencia .

Intento de cohecho y aprehensión

Durante el control, el conductor ofreció a los oficiales de la Guardia Provincial “arreglar la situación” para evitar mayores verificaciones, lo que configuró un intento de cohecho activo. La situación fue informada a la fiscalía de Flagrancia en turno, que ordenó la aprehensión de ambos, así como su identificación.

Delitos imputados y secuestros

La novedad sobre el procedimiento, la aprehensión de los dos hombres, el intento de coima frustrado, el secuestro de la camioneta, que además presentaba pedido de secuestro por robo del juzgado de San Isidro, provincia de Buenos Aires, y de la carga de dudosa procedencia, fue comunicada a la Jefatura de la Guardia Provincial.

A su vez, la Jefatura informó al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó la formación de causa por tentativa de cohecho activo, encubrimiento de robo y averiguación del origen de la mercadería secuestrada.