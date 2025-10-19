Fue el corolario de tres allanamientos ejecutados tras varios meses de investigación. Secuestraron dosis de cocaína y marihuana, celulares, balanzas y más de un millón de pesos en efectivo.

Apresaron a 15 personas por la venta barrial de drogas en los barrios San Lorenzo y Scarafía

Apresaron a 15 personas por la venta barrial de drogas en los barrios San Lorenzo y Scarafía

Apresaron a 15 personas por la venta barrial de drogas en los barrios San Lorenzo y Scarafía

Apresaron a 15 personas por la venta barrial de drogas en los barrios San Lorenzo y Scarafía

Este sábado, como parte de una investigación por la venta barrial de drogas , pesquisas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron tres allanamientos simultáneos, donde aprehendieron a 15 personas relacionadas con la venta de estupefacientes al menudeo .

Durante la ejecución de los procedimientos, secuestraron dosis de cocaína, marihuana, balanzas de precisión, computadoras, teléfonos celulares, elementos metálicos y más de un millón de pesos en efectivo .

03 Apresaron a 15 personas por la venta barrial de drogas en los barrios San Lorenzo y Scarafía

Irrupción, aprehensión y secuestro

Los allanamientos se llevaron a cabo en General López al 3800, en el barrio San Lorenzo, en el extremo suroeste de la capital santafesina, y en Grandoli y Ayacucho, en el barrio Scarafía, en el extremo noroeste. Tras la irrupción realizada por especialistas del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) de la policía capitalina, fueron aprehendidos los 15 principales investigados.

02 Apresaron a 15 personas por la venta barrial de drogas en los barrios San Lorenzo y Scarafía

Durante la requisa en el interior de los inmuebles, los investigadores secuestraron 234 gramos de cocaína, 973 gramos de marihuana, tres balanzas de precisión, una notebook y una CPU, 18 teléfonos celulares, una cámara de seguridad, papeles satinados y recortes de satinado, un desmorrugador de metal, un rifle de aire comprimido y $1.280.000 en efectivo.

Aprehendidos

Al cierre de las actas de procedimientos, labradas ante testigos, fueron identificados los 15 aprehendidos:

A. D. A., 54 años; R. A. A., 34; M. I. N., 33; R. M. C. M., 20; L. J. D., 18; M. E. S., 30; H. J. O., 45; O. M. P., 48; S. L. O., 27; G. L. S., 19; F. A. A., 21; F. B. E., 26; F. R. M., 63; L. M. T., 25; y F. L. E., 21.

Ley de Microtráfico

La novedad sobre la ocurrencia de los allanamientos, la aprehensión de los principales investigados y el secuestro de elementos probatorios fue informada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que a su vez dio aviso a los fiscales Omar de Pedro e Ignacio Lascuraín.

Los fiscales ordenaron que todos los aprehendidos permanecieran privados de su libertad, sean identificados y se les forme causa como presuntos autores de infringir la Ley provincial de Microtráfico N.º 14.239.