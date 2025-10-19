Este sábado, como parte de una investigación por la venta barrial de drogas, pesquisas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron tres allanamientos simultáneos, donde aprehendieron a 15 personas relacionadas con la venta de estupefacientes al menudeo.
Apresaron a 15 personas por la venta barrial de drogas en los barrios San Lorenzo y Scarafía
Fue el corolario de tres allanamientos ejecutados tras varios meses de investigación. Secuestraron dosis de cocaína y marihuana, celulares, balanzas y más de un millón de pesos en efectivo.
Por Juan Trento
Durante la ejecución de los procedimientos, secuestraron dosis de cocaína, marihuana, balanzas de precisión, computadoras, teléfonos celulares, elementos metálicos y más de un millón de pesos en efectivo.
Irrupción, aprehensión y secuestro
Los allanamientos se llevaron a cabo en General López al 3800, en el barrio San Lorenzo, en el extremo suroeste de la capital santafesina, y en Grandoli y Ayacucho, en el barrio Scarafía, en el extremo noroeste. Tras la irrupción realizada por especialistas del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) de la policía capitalina, fueron aprehendidos los 15 principales investigados.
Durante la requisa en el interior de los inmuebles, los investigadores secuestraron 234 gramos de cocaína, 973 gramos de marihuana, tres balanzas de precisión, una notebook y una CPU, 18 teléfonos celulares, una cámara de seguridad, papeles satinados y recortes de satinado, un desmorrugador de metal, un rifle de aire comprimido y $1.280.000 en efectivo.
Aprehendidos
Al cierre de las actas de procedimientos, labradas ante testigos, fueron identificados los 15 aprehendidos:
A. D. A., 54 años; R. A. A., 34; M. I. N., 33; R. M. C. M., 20; L. J. D., 18; M. E. S., 30; H. J. O., 45; O. M. P., 48; S. L. O., 27; G. L. S., 19; F. A. A., 21; F. B. E., 26; F. R. M., 63; L. M. T., 25; y F. L. E., 21.
Ley de Microtráfico
La novedad sobre la ocurrencia de los allanamientos, la aprehensión de los principales investigados y el secuestro de elementos probatorios fue informada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que a su vez dio aviso a los fiscales Omar de Pedro e Ignacio Lascuraín.
Los fiscales ordenaron que todos los aprehendidos permanecieran privados de su libertad, sean identificados y se les forme causa como presuntos autores de infringir la Ley provincial de Microtráfico N.º 14.239.