Así ingresó el delincuente al country Aires del Llano antes del robo en una casa y el disparo de arma de fuego

Cámaras registraron el momento en que el ladrón accede desde la parte trasera del barrio privado, rompe el alambrado y se desplaza hacia las viviendas. Luego robó dinero y joyas, efectuó un disparo y huyó

Un grave episodio de inseguridad se registró en la noche del jueves en el barrio privado Aires del Llano , ubicado sobre la autopista Santa Fe–Rosario , a la altura del kilómetro 5,5 , en jurisdicción de la ciudad de Santo Tomé , donde un delincuente armado ingresó a viviendas, robó, efectuó un disparo y escapó.

Según la investigación, se trató de una sola persona , que accedió al predio desde la parte trasera de una de las viviendas, proveniente del sector sur. El intruso ingresó primero a una obra en construcción lindante , donde rompió el alambrado perimetral , dejando huellas visibles de su paso.

Robo y disparo

El delincuente logró ingresar a una vivienda y sustrajo 500 mil pesos en efectivo, 1.000 dólares estadounidenses y joyas de oro y plata, cuyo valor total no pudo ser precisado. La víctima remarcó que, si bien no se trataba de una suma de dinero elevada, lo sustraído —principalmente las joyas— tenía un alto valor personal..

Posteriormente, cerca de las 23, fue visto dentro de otra casa del barrio, en una galería de invierno, por un hombre quien advirtió la presencia del encapuchado.Al ser descubierto, el malviviente efectuó un disparo con un arma de fuego y se dio a la fuga. La víctima indicó que en su domicilio no constató la faltante de elementos.

Ante lo ocurrido, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que dispuso la presencia de personal de peritos en la escena para realizar las tareas correspondientes.

En el segundo domicilio se procedió al secuestro de un proyectil, presuntamente correspondiente a un cartucho calibre 9 milímetros. La causa fue caratulada como “robo y abuso de arma de fuego” y continúa en investigación, con autor hasta el momento no identificado.