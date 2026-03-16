Santo Tomé: ladrones robaron $10.000.000 de una caja fuerte y un revólver calibre 38

Un matrimonio descubrió el robo en su vivienda de calle Roverano al 3800, en la vecina ciudad. Delincuentes ingresaron tras romper una abertura, revolvieron toda la casa y se llevaron un importante botín

Este domingo, cuando promediaba la madrugada , un matrimonio regresó a su vivienda familiar ubicada en calle Roverano al 3800 de la ciudad de Santo Tomé y, al ingresar al inmueble, descubrió un gran desorden en el interior y la faltante de 10 millones de pesos que estaban guardados en una caja fuerte , la cual fue vulnerada por delincuentes .

Además, constataron el robo de un revólver calibre 38 , que se encontraba debidamente registrado y estaba guardado dentro de una mochila .

Las víctimas denunciaron el suceso a los operadores de la central de emergencias 911. Minutos después llegaron oficiales de la Subcomisaría 13°, por razones de jurisdicción, quienes dialogaron con los damnificados y comenzaron con las primeras actuaciones del procedimiento.

Denuncia, testigos e imágenes

Los damnificados les dijeron a los policías de Orden Público que los delincuentes ingresaron al interior de la vivienda tras destruir una abertura de un baño. Una vez dentro del inmueble, revolvieron completamente las distintas dependencias y lograron apoderarse de 10 millones de pesos, luego de forzar una caja fuerte, además del revólver calibre 38 registrado que estaba dentro de una mochila.

Los policías realizaron un relevamiento entre vecinos del barrio en busca de posibles testigos y también constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona, con el objetivo de identificar a los autores del robo.

Peritajes criminalísticos

La novedad sobre el robo perpetrado en la vivienda de calle Roverano al 3800 de Santo Tomé fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, cuyos responsables comunicaron el hecho al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó identificar testigos, secuestrar las imágenes de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y realizar los peritajes criminalísticos correspondientes. Estas tareas fueron llevadas adelante por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

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