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A punta de pistola y a cara descubierta: así asaltaron a un chofer de la Línea 8 en Santa Fe

El video muestra el momento en que un delincuente amenazó con un arma a un chofer de la Línea 8, le robó sus pertenencias y escapó caminando. La víctima no sufrió heridas y la Justicia investiga el robo calificado. Mirá el video.

19 de agosto 2026 · 08:48hs
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Captura de parte del video que muestra cómo fue el robo  a un chofer de la línea 8 de colectivo

captura video

Captura de parte del video que muestra cómo fue el robo  a un chofer de la línea 8 de colectivo

El video del violento robo a un chofer de la Línea 8 permitió conocer cómo fue el asalto ocurrido durante la mañana del martes 18 de agosto en la ciudad de Santa Fe.

Las imágenes muestran al delincuente acercándose al trabajador mientras este se preparaba para iniciar el recorrido. En cuestión de pocos minutos, y a punta de pistola, el asaltante le exigió sus pertenencias y logró apoderarse del bolso que llevaba consigo.

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El ladrón actuó con la cara descubierta y, luego de concretar el robo, se retiró del lugar caminando, como si nada hubiera ocurrido. La secuencia quedó registrada por una cámara de videovigilancia y ahora forma parte de la investigación.

El violento asalto al chofer de la Línea 8

De acuerdo con el relato realizado por la víctima, mientras se preparaba para comenzar el recorrido de la Línea 8 de colectivos, se acercó un hombre que lo apuntó con un revólver y le exigió sus pertenencias.

El delincuente consiguió llevarse el bolso del chofer y posteriormente huyó del lugar. El trabajador no sufrió heridas, aunque quedó expuesto a una situación de extrema violencia.

A raíz del episodio, el servicio de la Línea 8 estuvo restringido durante gran parte de la mañana del martes, mientras se desarrollaban las actuaciones policiales correspondientes.

Investigan el robo calificado

Tras conocerse el hecho, la novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA ordenó una serie de medidas destinadas a identificar al responsable del asalto. Entre ellas, se dispuso entrevistar a las personas que pudieran aportar información en calidad de testigos, tanto vecinos como transeúntes de la zona.

Además, los investigadores deberán verificar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado el momento del ataque y la posterior fuga del delincuente.

También se ordenó el secuestro de elementos de interés para la causa y la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes por parte de especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

La atribución delictiva fue calificada provisoriamente como robo calificado, mientras continúa la investigación para determinar la identidad del autor y avanzar con su detención.

• LEER MÁS: Se retoma el servicio de la línea 8 de colectivos tras el violento asalto a un chofer

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