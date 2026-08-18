Uno Santa Fe | Policiales | servicio

Se retoma el servicio de la línea 8 de colectivos tras el violento asalto a un chofer

Los choferes habían interrumpido el servicio tras el asalto a mano armada ocurrido esta mañana. Luego de una nueva asamblea, resolvieron retomarlo desde las 12

Juan Trento

Por Juan Trento

18 de agosto 2026 · 11:57hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El lugar donde sucedió el robo

gentileza Lt9

El lugar donde sucedió el robo, donde funciona la parada de la Línea 8 de colectivos

El servicio de la línea 8 de colectivos se retoma este martes a partir de las 12, luego de que los choferes decidieran interrumpir la prestación tras un violento asalto a mano armada sufrido por uno de sus compañeros en la ciudad de Santa Fe.

El hecho ocurrió esta mañana, antes de las 7, cuando un chofer de 41 años, identificado como M. A. H., se disponía a iniciar la segunda vuelta de su recorrido. En ese momento, fue interceptado por un delincuente armado que lo amenazó con un revólver y le sustrajo un bolso con sus pertenencias.

Tras concretar el robo, el asaltante escapó y, hasta el momento, no fue detenido. El delincuente es intensamente buscado por la Policía de Santa Fe.

Los choferes habían interrumpido el servicio

Ante la gravedad del episodio, y debido a la violencia sufrida por el trabajador, los choferes de la línea 8 resolvieron dejar de prestar el servicio en la ciudad de Santa Fe como medida de protesta y a la espera de respuestas por parte de las autoridades.

Sin embargo, luego de una nueva asamblea realizada durante la mañana, los trabajadores resolvieron retomar el servicio a partir de las 12. De esta manera, decidieron continuar con su reclamo por mayores condiciones de seguridad, pero evitar que la medida afecte a los pasajeros.

El violento asalto al chofer de la línea 8

De acuerdo con el relato realizado por la víctima, mientras se preparaba para iniciar el recorrido, se acercó un hombre que lo apuntó con un revólver y le exigió sus pertenencias.

El delincuente logró apoderarse del bolso que llevaba el chofer y luego huyó del lugar. La víctima no sufrió heridas, aunque quedó expuesta a una situación de extrema violencia durante el asalto.

Investigan el robo calificado

Tras conocerse el hecho, se informó la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, desde donde se dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA ordenó una serie de medidas destinadas a identificar al responsable del asalto. Entre ellas, se dispuso que sean entrevistadas las personas que puedan aportar información en calidad de testigos, tanto vecinos como transeúntes de la zona.

Además, los investigadores deberán verificar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado el momento del ataque y la posterior fuga del delincuente.

También se dispuso el secuestro de elementos de interés para la investigación y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor por parte de especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

La atribución delictiva fue calificada provisoriamente como robo calificado, mientras continúa la investigación para identificar y detener al autor del violento asalto.

• LEER MÁS: Balearon a un hombre en una pierna durante la madrugada en el barrio San Lorenzo

servicio Línea 8 colectivos asalto
Noticias relacionadas
Robó en los carribares frente al Hospital Iturraspe, huyó y terminó detenido a las pocas cuadras

Robó en los carribares frente al Hospital Iturraspe, huyó y terminó detenido a las pocas cuadras

Imagen ilustrativa

Robo en barrio Sargento Cabral: entraron a una obra y se llevaron herramientas y máquinas

Así quedo el vehículo de la provincia luego del siniestro vial

Impactante choque entre una camioneta de Protección Civil y un tren en el norte provincial

Apareció el cuerpo de Gustavo Aguirre, desaparecido hace 50 días en el río Colastiné

Apareció el cuerpo de Gustavo Aguirre, buscado hace 50 días en el río Colastiné

Lo último

Escandalosa pelea entre Guillermo Barros Schelotto y Vaccari tras el empate en Liniers

Escandalosa pelea entre Guillermo Barros Schelotto y Vaccari tras el empate en Liniers

Se retoma el servicio de la línea 8 de colectivos tras el violento asalto a un chofer

Se retoma el servicio de la línea 8 de colectivos tras el violento asalto a un chofer

Unión quedó al límite: perdió terreno en todas las tablas tras la caída ante San Lorenzo

Unión quedó al límite: perdió terreno en todas las tablas tras la caída ante San Lorenzo

Último Momento
Escandalosa pelea entre Guillermo Barros Schelotto y Vaccari tras el empate en Liniers

Escandalosa pelea entre Guillermo Barros Schelotto y Vaccari tras el empate en Liniers

Se retoma el servicio de la línea 8 de colectivos tras el violento asalto a un chofer

Se retoma el servicio de la línea 8 de colectivos tras el violento asalto a un chofer

Unión quedó al límite: perdió terreno en todas las tablas tras la caída ante San Lorenzo

Unión quedó al límite: perdió terreno en todas las tablas tras la caída ante San Lorenzo

La advertencia de Simeone sobre el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

La advertencia de Simeone sobre el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Cuál será la cirugía mayor que realizará Madelón en Unión

Cuál será la cirugía mayor que realizará Madelón en Unión

Ovación
Unión quedó al límite: perdió terreno en todas las tablas tras la caída ante San Lorenzo

Unión quedó al límite: perdió terreno en todas las tablas tras la caída ante San Lorenzo

Se bajó el telón del Campeonato Argentino Sub 14 en Buenos Aires

Se bajó el telón del Campeonato Argentino Sub 14 en Buenos Aires

Se viene el Torneo Clausura de Primera División A

Se viene el Torneo Clausura de Primera División A

Está el fixture del Torneo Regional Amateur 2026

Está el fixture del Torneo Regional Amateur 2026

El Lago del Parque Sur se proyecta al continente con los Juegos Suramericanos

El Lago del Parque Sur se proyecta al continente con los Juegos Suramericanos

Policiales
Apresaron a cuatro hombres por graves delitos contra las personas en el barrio San Javier de Frontera

Apresaron a cuatro hombres por graves delitos contra las personas en el barrio San Javier de Frontera

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Barrio Nueva Pompeya: atraparon a tres hombres e incautaron un revólver 38 y balas tras una gresca familiar

Barrio Nueva Pompeya: atraparon a tres hombres e incautaron un revólver 38 y balas tras una gresca familiar

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Asspera regresa a Tribus con su tour Back to la Bizarra Actitud

Asspera regresa a Tribus con su tour "Back to la Bizarra Actitud"

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con El ser querido: una historia de amor, música y humor

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con "El ser querido": una historia de amor, música y humor