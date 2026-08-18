Se retoma el servicio de la línea 8 de colectivos tras el violento asalto a un chofer

Los choferes habían interrumpido el servicio tras el asalto a mano armada ocurrido esta mañana. Luego de una nueva asamblea, resolvieron retomarlo desde las 12

El lugar donde sucedió el robo, donde funciona la parada de la Línea 8 de colectivos

El servicio de la línea 8 de colectivos se retoma este martes a partir de las 12, luego de que los choferes decidieran interrumpir la prestación tras un violento asalto a mano armada sufrido por uno de sus compañeros en la ciudad de Santa Fe.

El hecho ocurrió esta mañana, antes de las 7, cuando un chofer de 41 años , identificado como M. A. H., se disponía a iniciar la segunda vuelta de su recorrido. En ese momento, fue interceptado por un delincuente armado que lo amenazó con un revólver y le sustrajo un bolso con sus pertenencias.

Tras concretar el robo, el asaltante escapó y, hasta el momento, no fue detenido. El delincuente es intensamente buscado por la Policía de Santa Fe.

Los choferes habían interrumpido el servicio

Ante la gravedad del episodio, y debido a la violencia sufrida por el trabajador, los choferes de la línea 8 resolvieron dejar de prestar el servicio en la ciudad de Santa Fe como medida de protesta y a la espera de respuestas por parte de las autoridades.

Sin embargo, luego de una nueva asamblea realizada durante la mañana, los trabajadores resolvieron retomar el servicio a partir de las 12. De esta manera, decidieron continuar con su reclamo por mayores condiciones de seguridad, pero evitar que la medida afecte a los pasajeros.

El violento asalto al chofer de la línea 8

De acuerdo con el relato realizado por la víctima, mientras se preparaba para iniciar el recorrido, se acercó un hombre que lo apuntó con un revólver y le exigió sus pertenencias.

El delincuente logró apoderarse del bolso que llevaba el chofer y luego huyó del lugar. La víctima no sufrió heridas, aunque quedó expuesta a una situación de extrema violencia durante el asalto.

Investigan el robo calificado

Tras conocerse el hecho, se informó la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, desde donde se dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA ordenó una serie de medidas destinadas a identificar al responsable del asalto. Entre ellas, se dispuso que sean entrevistadas las personas que puedan aportar información en calidad de testigos, tanto vecinos como transeúntes de la zona.

Además, los investigadores deberán verificar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado el momento del ataque y la posterior fuga del delincuente.

También se dispuso el secuestro de elementos de interés para la investigación y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor por parte de especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

La atribución delictiva fue calificada provisoriamente como robo calificado, mientras continúa la investigación para identificar y detener al autor del violento asalto.

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