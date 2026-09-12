Aprehendieron a una mujer policía por la muerte de Mauro González: ya son cinco los oficiales detenidos

S. M. P., de 35 años, integraba el Comando Radioeléctrico y participó del procedimiento en el que fue aprehendido Mauro Daniel González, quien murió al día siguiente bajo custodia policial en la Comisaría 8°. Ya hay otros cuatro policías con prisión preventiva.

Policía detenida. Una mujer de 35 años, fue aprehendida por su presunta participación en la muerte de Mauro González.

Este viernes, pesquisas de la División Capturas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I , con colaboración de la División Paradero, aprehendieron en su domicilio de Santo Tomé a una mujer policía identificada como S. M. P., de 35 años , quien está vinculada a la investigación por la muerte de Mauro Daniel González.

La mujer integraba la dotación del Comando Radioeléctrico y habría participado del procedimiento de aprehensión de González, ocurrido durante la tarde del 17 de enero de 2026 , frente a su vivienda familiar del barrio Yapeyú, en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe.

La medida había sido dispuesta el 4 de septiembre por la Oficina de Gestión Judicial del Distrito Judicial N.º 1, a cargo de la jueza Rosana Itatí Carrara.

A partir de esa orden, los agentes de la División Capturas realizaron distintas tareas investigativas para establecer el paradero de la requerida. Finalmente, durante la tarde de este viernes 11 de septiembre, lograron localizarla en Santo Tomé y concretaron su aprehensión.

LEER MÁS: Caso Mauro González: imputaron por homicidio culposo a la médica policial que lo atendió en la Comisaría 8ª tras su detención

La investigación por la muerte de Mauro González

Mauro Daniel González fue aprehendido durante la tarde del 17 de enero de 2026, frente a su vivienda del barrio Yapeyú, luego de una denuncia por un supuesto desorden en la vía pública.

De acuerdo con los testimonios incorporados a la investigación, durante el procedimiento habría sido golpeado por los policías que intervinieron en su aprehensión.

Posteriormente, González fue trasladado a la Comisaría 8° de Guadalupe, donde quedó bajo custodia policial.

Al día siguiente, 18 de enero, fue encontrado muerto en esa dependencia.

La familia denunció lo ocurrido y la Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias de la muerte y la posible existencia de torturas y severidades seguidas de muerte durante el procedimiento y la posterior custodia.

Ya son cinco los policías detenidos

Con la aprehensión de S. M. P., ya son cinco los policías privados de su libertad en el marco de la causa.

La investigación ya había derivado en la detención de otros cuatro oficiales, quienes actualmente cumplen prisión preventiva por su presunta participación en los hechos que terminaron con la muerte de González.

La nueva aprehendida quedó a disposición de la Fiscalía y de la magistratura interviniente, que deberán avanzar ahora con las actuaciones correspondientes y definir su situación procesal.

LEER MÁS: Imputaron a otros dos policías por la muerte en la Comisaría Octava: los acusan de encubrir el accionar de sus compañeros

Otros policías también están bajo investigación

Además de los cinco oficiales detenidos, la causa alcanza a otros tres policías del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI), quienes permanecen en libertad pero continúan siendo investigados.

También forma parte de la pesquisa una médica policial que examinó a González durante aquella jornada, por lo que los investigadores buscan establecer el rol que tuvo cada una de las personas que intervino en el procedimiento y en la posterior custodia.

Una causa que busca determinar cómo murió González

La investigación intenta reconstruir en detalle lo ocurrido desde la aprehensión de Mauro González hasta su muerte en la Comisaría 8°.

Para ello, la Fiscalía analiza los testimonios reunidos, las actuaciones policiales y los distintos elementos incorporados al expediente, con el objetivo de determinar si durante la aprehensión y la custodia se produjeron golpes, torturas, severidades u otras irregularidades que puedan haber contribuido al fallecimiento.

La aprehensión de S. M. P. representa así un nuevo avance en una causa que ya tiene cinco policías detenidos, mientras la Justicia continúa investigando la responsabilidad que pudo haber tenido cada uno de los agentes que participaron del procedimiento y de las horas posteriores que terminaron con la muerte de Mauro Daniel González.