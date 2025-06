Ataque criminal a balazos contra un joven de 20 años: logró sobrevivir solo por milagro

Luego fue ayudado por el vecindario y varios de los lugareños denunciaron el suceso a uno de los operadores de la central de emergencias 911. La víctima estaba consciente y solo gritaba: "No fue nadie, no fue nadie, yo solo quiero que venga la ambulancia". La frase dejaba en evidencia que la víctima conocía demasiado a él o los agresores que lo atacaron a balazos, pero no estaba dispuesto a revelar su identidad.