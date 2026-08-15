Avellaneda: cayó un grupo investigado por vender drogas y secuestraron $1.450.110 en efectivo

Los procedimientos se realizaron en barrio Belgrano, donde agentes de la Policía de Investigaciones secuestraron marihuana, cocaína, un arma de fabricación casera, 15 cartuchos calibre 12, 26 teléfonos celulares y $1.450.110 en efectivo. La investigación se extendió durante varios meses e incluyó filmaciones e identificación de los principales investigados.

Allanamientos en Avellaneda: Se secuestraron drogas, dinero y armas en barrio Belgrano.

En las últimas horas, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron seis allanamientos en distintos domicilios de barrio Belgrano de la ciudad de Avellaneda , departamento General Obligado, en el marco de una investigación por la presunta venta minorista de estupefacientes.

Como resultado de los procedimientos fueron aprehendidas cuatro personas: S. V. G., de 43 años; F. M. A., de 22; L. B. S., de 20; y O. I. E., de 40 años .

La investigación se había iniciado varios meses atrás y permitió reunir distintos elementos probatorios. Entre las tareas realizadas por los pesquisas se incluyeron filmaciones, seguimientos e identificación de los principales investigados, información que luego fue incorporada al legajo judicial.

Drogas, dinero y elementos de interés

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron 19 gramos de marihuana y 3,4 gramos de cocaína, esta última distribuida en 14 envoltorios.

También encontraron un arma de fuego de fabricación casera y 15 cartuchos calibre 12, además de dos balanzas de precisión. Una de ellas presentaba vestigios de cocaína.

El procedimiento permitió además incautar 26 teléfonos celulares, una tablet, dos pendrives y un cuaderno con anotaciones que serán analizados en el marco de la investigación.

Uno de los elementos de mayor relevancia para los investigadores fue el dinero encontrado durante los procedimientos: en total se secuestraron $1.450.110 en efectivo.

La evidencia recolectada quedó a disposición de la Fiscalía para avanzar en el análisis y determinar su vinculación con la actividad ilícita investigada.

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Investigación por microtráfico

Tras finalizar los procedimientos, la PDI informó las actuaciones a la Jefatura de la fuerza, que comunicó lo ocurrido a la Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal interviniente dispuso que las cuatro personas aprehendidas continuaran privadas de su libertad y ordenó que fueran trasladadas a Medicina Legal para los correspondientes exámenes físicos y, posteriormente, identificadas y alojadas en dependencias policiales de Orden Público.

La atribución delictiva quedó establecida de manera provisoria como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239.

La causa continuará ahora con el análisis de los elementos secuestrados, especialmente los dispositivos electrónicos, las anotaciones y el material obtenido durante los meses de investigación, mientras se define la situación procesal de los cuatro aprehendidos.