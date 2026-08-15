Uno Santa Fe | Policiales | Avellaneda

Avellaneda: cayó un grupo investigado por vender drogas y secuestraron $1.450.110 en efectivo

Los procedimientos se realizaron en barrio Belgrano, donde agentes de la Policía de Investigaciones secuestraron marihuana, cocaína, un arma de fabricación casera, 15 cartuchos calibre 12, 26 teléfonos celulares y $1.450.110 en efectivo. La investigación se extendió durante varios meses e incluyó filmaciones e identificación de los principales investigados.

Juan Trento

Por Juan Trento

15 de agosto 2026 · 16:20hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Allanamientos en Avellaneda: Se secuestraron drogas

Allanamientos en Avellaneda: Se secuestraron drogas, dinero y armas en barrio Belgrano.

En las últimas horas, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron seis allanamientos en distintos domicilios de barrio Belgrano de la ciudad de Avellaneda, departamento General Obligado, en el marco de una investigación por la presunta venta minorista de estupefacientes.

Como resultado de los procedimientos fueron aprehendidas cuatro personas: S. V. G., de 43 años; F. M. A., de 22; L. B. S., de 20; y O. I. E., de 40 años.

La investigación se había iniciado varios meses atrás y permitió reunir distintos elementos probatorios. Entre las tareas realizadas por los pesquisas se incluyeron filmaciones, seguimientos e identificación de los principales investigados, información que luego fue incorporada al legajo judicial.

Drogas, dinero y elementos de interés

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron 19 gramos de marihuana y 3,4 gramos de cocaína, esta última distribuida en 14 envoltorios.

También encontraron un arma de fuego de fabricación casera y 15 cartuchos calibre 12, además de dos balanzas de precisión. Una de ellas presentaba vestigios de cocaína.

El procedimiento permitió además incautar 26 teléfonos celulares, una tablet, dos pendrives y un cuaderno con anotaciones que serán analizados en el marco de la investigación.

Uno de los elementos de mayor relevancia para los investigadores fue el dinero encontrado durante los procedimientos: en total se secuestraron $1.450.110 en efectivo.

La evidencia recolectada quedó a disposición de la Fiscalía para avanzar en el análisis y determinar su vinculación con la actividad ilícita investigada.

LEER MÁS: Confirmaron la prisión preventiva de una suboficial de la PDI investigada por filtrar información sobre allanamientos en Avellaneda

Investigación por microtráfico

Tras finalizar los procedimientos, la PDI informó las actuaciones a la Jefatura de la fuerza, que comunicó lo ocurrido a la Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal interviniente dispuso que las cuatro personas aprehendidas continuaran privadas de su libertad y ordenó que fueran trasladadas a Medicina Legal para los correspondientes exámenes físicos y, posteriormente, identificadas y alojadas en dependencias policiales de Orden Público.

La atribución delictiva quedó establecida de manera provisoria como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239.

La causa continuará ahora con el análisis de los elementos secuestrados, especialmente los dispositivos electrónicos, las anotaciones y el material obtenido durante los meses de investigación, mientras se define la situación procesal de los cuatro aprehendidos.

Avellaneda drogas efectivo Policía
Noticias relacionadas
Desarticulan organización: Nueve hombres fueron aprehendidos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez por microtráfico.

Rosario y Villa Gobernador Gálvez: desarticularon una organización dedicada a la venta minorista de drogas

Aspirantes reunidos en el Instituto del Servicio Penitenciario provincial

Un aspirante del Servicio Penitenciario provincial denunció haber sido víctima de una violación en manada

Escándalo en la Escuela Penitenciaria por una denuncia de abuso: el Gobierno avanza en la expulsión de siete cadetes. La información fue confirmada por Rolando Galfrascoli, director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Escándalo en la Escuela Penitenciaria: el Gobierno de Santa Fe avanza en la expulsión de siete cadetes

Apresaron a dos aspirantes de la escuela de formación del Servicio Penitenciario denunciados por un abuso sexual contra otro cadete

Apresaron a dos aspirantes de la escuela del Servicio Penitenciario denunciados por un abuso sexual colectivo contra otro cadete

Lo último

Colón fue pura eficacia, goleó a Patronato y sumó su segundo triunfo consecutivo

Colón fue pura eficacia, goleó a Patronato y sumó su segundo triunfo consecutivo

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Milei volverá en septiembre al Congreso para presentar el Presupuesto 2027

Milei volverá en septiembre al Congreso para presentar el Presupuesto 2027

Último Momento
Colón fue pura eficacia, goleó a Patronato y sumó su segundo triunfo consecutivo

Colón fue pura eficacia, goleó a Patronato y sumó su segundo triunfo consecutivo

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Milei volverá en septiembre al Congreso para presentar el Presupuesto 2027

Milei volverá en septiembre al Congreso para presentar el Presupuesto 2027

La mujer de 62 años que fue madre primeriza recibió el alta junto a su bebé tras el nacimiento histórico en Argentina

La mujer de 62 años que fue madre primeriza recibió el alta junto a su bebé tras el nacimiento histórico en Argentina

Villarruel volvió a Santa Fe y sumó una foto con dirigentes de Pullaro

Villarruel volvió a Santa Fe y sumó una foto con dirigentes de Pullaro

Ovación
Tarragona: Nos metimos en el juego de San Lorenzo

Tarragona: "Nos metimos en el juego de San Lorenzo"

La previa de Colón-Patronato se vive a puro color en el Brigadier López

La previa de Colón-Patronato se vive a puro color en el Brigadier López

Colón de San Justo se consagró campeón del Apertura José Luis Burtovoy

Colón de San Justo se consagró campeón del Apertura José Luis Burtovoy

Juegos Suramericanos 2026: Santa Fe superó la última inspección de Odesur

Juegos Suramericanos 2026: Santa Fe superó la última inspección de Odesur

A un mes de la inolvidable remontada de Argentina ante Inglaterra

A un mes de la inolvidable remontada de Argentina ante Inglaterra

Policiales
Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed