La Policía de Investigaciones realizó 14 operativos en Rafaela y derribó cuatro puntos de venta de droga en Frontera. Hay cuatro detenidos y se secuestraron armas, drogas y dinero en efectivo. En dos años ya se desmantelaron 86 búnkeres en toda la provincia.

Balaceras, tentativa de homicidio y venta de droga: 14 allanamientos en Rafaela y derribo de búnkeres en Frontera

La Policía de Investigaciones (PDI) , dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe , llevó adelante entre martes y miércoles 14 allanamientos en Rafaela en el marco de una causa por tentativa de homicidio agravado y balaceras en el barrio 2 de Abril.

En paralelo, en la localidad de Frontera , también del departamento Castellanos, se concretó el derribo de cuatro búnkeres de venta de estupefacientes , alcanzando así un total de 86 estructuras inactivadas en la provincia desde la implementación de la Ley de Microtráfico.

En Rafaela, los procedimientos se realizaron a partir de tareas investigativas coordinadas con el Ministerio Público de la Acusación. Como resultado, fue detenido el principal sospechoso de un hecho ocurrido el domingo pasado, cuando un hombre recibió un disparo en la cabeza y permanece internado en el Hospital Cullen de Santa Fe.

Además, otras tres personas fueron arrestadas por portación de arma de fuego y presunta participación en balaceras.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron cartuchos de distintos calibres, cocaína fraccionada, marihuana, una réplica de pistola de aire comprimido, escopetas, un chaleco y elementos policiales, además de plantas de marihuana y 126.000 pesos en efectivo.

“Se trata de elementos de interés para la causa que se investiga”, explicó el subsecretario de Investigación Criminal, Marcelo Albornoz.

Cuatro búnkeres derribados en Frontera

En tanto, en la ciudad de Frontera, la PDI ejecutó el derribo de cuatro búnkeres de venta de droga ubicados en el barrio Colegiales, en un sector conocido como El Eucaliptal.

Los operativos se desarrollaron “a partir de una investigación coordinada por la fiscal Analía Elizabeth Abreu, luego de allanamientos previos donde se detuvo a varias personas y se secuestraron estupefacientes”, precisó el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte.

El fiscal Franco Carbone destacó que, con estos procedimientos, “ya se llevan más de 80 búnkeres derribados en casi dos años de aplicación de la Ley de Microtráfico”, y que en Frontera “son nueve los puntos de venta desactivados”.

Carbone valoró “el trabajo coordinado entre la Fiscalía General, la Fiscalía Regional de Rafaela y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, en una lucha sostenida contra el crimen y la venta de drogas en todo el territorio santafesino”.