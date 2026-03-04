Uno Santa Fe | Policiales | allanamientos

Una decena de allanamientos en barrio Nueva Esperanza dejó un aprehendido y el secuestro de drogas, armas y municiones

Se trata del corolario de una investigación por los delitos de robos calificados y tenencia ilegal de arma de fuego usadas para cometer delitos.

Juan Trento

Por Juan Trento

4 de marzo 2026 · 09:00hs
Este miércoles, con las primeras luces del amanecer, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I llevaron adelante una decena de allanamientos en el barrio Nueva Esperanza de la ciudad de Santa Fe, en el marco de una investigación por robos y tenencia de armas de fuego.

Las irrupciones fueron realizadas de manera simultánea y como resultado fue aprehendida una persona presuntamente vinculada a los delitos investigados. En los procedimientos colaboraron efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la policía capitalina.

Elementos secuestrados

Durante la requisa en los inmuebles allanados, los agentes secuestraron dosis de cocaína, prendas de vestir de interés para la causa, armas de fuego, cartuchos, municiones y una balanza de precisión, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Cadena de custodia

Las autoridades informaron sobre los allanamientos, la persona aprehendida y los elementos probatorios incautados a la Jefatura de la PDI, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó que el sospechoso continúe privado de su libertad, que sea debidamente identificado y que todos los elementos secuestrados permanezcan bajo cadena de custodia permanente, a disposición de la Justicia.

