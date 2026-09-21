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Balearon la casa familiar del joven asesinado el sábado en barrio San Agustín: denunciaron un ataque con 20 disparos

Sucedió el domingo por la noche en una vivienda ubicada sobre calle Río Negro al 7100. La hermana de la víctima denunció que vecinos identificaron a tres presuntos atacantes y señalaron que serían los mismos que asesinaron a Ezequiel Gerardo López

Juan Trento

Por Juan Trento

21 de septiembre 2026 · 11:00hs
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La vivienda de la familia de Ezequiel Gerardo López

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La vivienda de la familia de Ezequiel Gerardo López, en barrio San Agustín, fue baleada en la noche del domingo 

Este domingo por la noche, después de las 22, delincuentes balearon una vivienda ubicada sobre calle Río Negro al 7100, en barrio San Agustín de la ciudad de Santa Fe. Se trata de la casa familiar de Ezequiel Gerardo López, de 19 años, quien había sido asesinado a balazos durante la tarde del sábado en inmediaciones de la esquina de Los Negruchos y Río Negro, en barrio San Agustín.

Tal como informó UNO Santa Fe, el joven había sido herido de bala y trasladado de urgencia al hospital Iturraspe. Al ser revisado por los médicos, constataron que ya había fallecido.

• LEER MÁS: Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

La denuncia de la hermana de la víctima

Una mujer de 26 años, hermana del joven asesinado, denunció ante uno de los operadores de la Central de Emergencias 911 que vecinos del barrio le manifestaron que los hombres que habían baleado la vivienda serían los mismos que habrían participado del asesinato de su hermano.

Según el relato incorporado a la denuncia, los vecinos proporcionaron las identidades de tres jóvenes, de entre 19 y 24 años. La información fue recibida por el operador del 911 y quedó a disposición de los investigadores.

La mujer también señaló que los presuntos involucrados residirían en barrios ubicados en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe y los vinculó con otros episodios de violencia ocurridos en la zona. Estas acusaciones forman parte de la denuncia y deberán ser corroboradas mediante la investigación judicial.

Testigos y cámaras de seguridad

Tras el ataque, al inmueble de calle Río Negro al 7100 llegaron oficiales de Orden Público y Cuerpos, quienes preservaron la escena y dialogaron con los vecinos para reconstruir lo ocurrido.

Durante el procedimiento, los agentes constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en las inmediaciones. Los investigadores procuran determinar si alguno de esos dispositivos registró el momento en que los atacantes efectuaron los disparos contra el frente de la vivienda.

Las imágenes podrían resultar de utilidad para establecer la identidad de los autores y avanzar en su eventual aprehensión.

Secuestraron 20 vainas servidas

Posteriormente arribaron al lugar agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron los peritajes correspondientes. Durante las tareas de criminalística, los investigadores secuestraron 20 vainas servidas de distintos calibres en inmediaciones de la vivienda atacada.

Los elementos fueron incorporados a la investigación y serán sometidos a los análisis correspondientes para intentar establecer las características del ataque.

Investigación del ataque

La novedad sobre el ataque a balazos fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe. Desde allí se informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que interviene en el caso.

El fiscal ordenó avanzar con la documentación de los daños provocados en la vivienda, la recopilación de los testimonios de los vecinos y el relevamiento de las identidades aportadas por la hermana de la víctima.

También se dispuso verificar la existencia de registros de cámaras de videovigilancia que pudieran haber captado el ataque.

Los peritajes criminalísticos fueron realizados por agentes del área Científica de la PDI. La atribución delictiva provisoria establecida para el hecho es abuso de armas, mientras continúa la investigación para determinar quiénes fueron los responsables del ataque y si existe alguna relación con el homicidio de Ezequiel Gerardo López ocurrido el sábado.

San Agustín baleada casa joven asesinato
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