Barranquitas: allanaron una casa en busca del presunto autor de una tentativa de femicidio en Paraná

La PDI de Santa Fe y la Policía de Entre Ríos realizaron un operativo conjunto en búsqueda de Carlos Gazpoz, acusado de dispararle a su pareja y huir

La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, junto a efectivos de la Policía de Entre Ríos , realizaron este jueves al amanecer un operativo en una vivienda de barrio Barranquitas , en la capital santafesina, con el objetivo de detener a Carlos Gazpoz , de 49 años , señalado como el principal sospechoso de haber intentado asesinar a su pareja en la ciudad de Paraná .

El allanamiento, autorizado por la justicia de ambas jurisdicciones , se concretó en un inmueble ubicado sobre Presidente Perón al 4600 , donde los investigadores presumen que podría haberse refugiado el prófugo. Sin embargo, Gazpoz no fue hallado en el lugar.

El intento de femicidio en Paraná

El violento episodio ocurrió este martes, antes de las 22, en el barrio 72 Viviendas, en la capital entrerriana. Según la investigación, la víctima —una mujer de 49 años— regresaba de su trabajo a su departamento de Celia Tarré y Río Gualeguay, cuando fue interceptada por su pareja, con quien mantenía una relación desde hace tres años, aunque no convivían.

Tras una fuerte discusión, el hombre le disparó a corta distancia con un arma de fuego, impactándola en uno de sus hombros, y luego escapó a toda velocidad en una motocicleta.

La mujer fue asistida por un médico del lugar y trasladada de urgencia al hospital San Martín, donde recibió curaciones y fue dada de alta durante la madrugada del miércoles, ya que no corría peligro de vida.

‍Denuncia e investigación

Vecinos del complejo habitacional, al escuchar el disparo y ver la huida del agresor, alertaron de inmediato a la Policía. Personal de la comisaría jurisdiccional se presentó en el lugar, entrevistó a los testigos y luego se dirigió al hospital para dialogar con la víctima, quien identificó a su agresor como Carlos Gazpoz.

Con esta información, los uniformados informaron a la fiscalía y se activó el protocolo de investigación por tentativa de femicidio, considerado un delito grave dentro de los hechos de violencia de género.

Operativo en Santa Fe

Desde la Jefatura Departamental de Paraná se dispusieron medidas de búsqueda en tres provincias: Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Finalmente, en la mañana de este jueves, se concretó un allanamiento en la gomería del sospechoso en barrio Barranquitas, a cargo de efectivos de la PDI Santa Fe y la Policía de Entre Ríos.

Aunque el operativo no permitió dar con Gazpoz, los investigadores secuestraron elementos de interés para la causa y mantienen activas las tareas de búsqueda para dar con el prófugo, quien continúa en la mira de la justicia por el delito de tentativa de femicidio.

