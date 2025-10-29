Desbarataron una red de juego clandestino en el norte santafesino: entre los detenidos hay un policía

La PDI realizó 11 allanamientos en Reconquista y Avellaneda. Tres personas fueron aprehendidas y otras diez están vinculadas a la causa por apuestas ilegales y juegos de azar online.

En el marco de una investigación por juegos de azar clandestinos y apuestas ilegales , la Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló este martes una organización criminal que operaba en el norte santafesino. Entre los tres detenidos , se encuentra un policía santafesino en actividad.

Durante la madrugada, y tras varios meses de tareas de inteligencia, los pesquisas de la PDI División Especial Región IV llevaron adelante 11 allanamientos simultáneos en viviendas de las ciudades de Reconquista y Avellaneda , departamento General Obligado .

El procedimiento fue el resultado de una extensa investigación sobre una red que realizaba apuestas ilegales a través de redes sociales y plataformas digitales.

Como saldo del operativo, tres personas fueron aprehendidas —dos mujeres y un hombre—, mientras que otras diez mujeres fueron identificadas y notificadas de su implicancia en la causa, aunque permanecen en libertad.

Los detenidos y la causa judicial

Los arrestados fueron identificados como C. P. S., B. A. L., y L. E. N., este último efectivo policial en actividad. En total, trece personas están vinculadas a la causa judicial que investiga el Ministerio Público de la Acusación (MPA) bajo la conducción del fiscal Nicolás Maglier.

Elementos secuestrados

En los allanamientos, los agentes secuestraron elementos probatorios incriminantes, entre ellos: 53 teléfonos celulares, tres CPU, dos notebooks, cuatro tablets, 12 pendrives, dos tarjetas de memoria y tres blíster con chips telefónicos,

Por otro lado hallaron $1.400.000 en efectivo, moneda extranjera, documentación con anotaciones, un arma de fuego calibre 9 mm con cargadores y municiones, y un chaleco porta elementos y una credencial policial.

Estos objetos fueron remitidos a pericias para fortalecer la investigación judicial por juego clandestino.

Delito e imputaciones

El fiscal Nicolás Maglier ordenó que los tres principales involucrados permanezcan privados de su libertad e imputados por infracción al artículo 301 del Código Penal Argentino, que sanciona la organización y administración de juegos de azar no autorizados, tanto en su modalidad presencial como online.

Las otras diez personas identificadas seguirán en libertad, pero forman parte activa de la causa en curso.

