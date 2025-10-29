Una mujer perdió el control de su auto y derribó una garita de colectivos en avenida Facundo Zuviría El Peugeot 208 terminó sobre la vereda tras impactar contra la estructura de hierro en la esquina con Diagonal Goyena. La conductora sufrió lesiones leves. 29 de octubre 2025 · 09:17hs

Un fuerte siniestro vial ocurrió durante la madrugada de este miércoles en el norte de la ciudad, cuando un automóvil Peugeot 208 despistó y terminó destruyendo por completo una garita de colectivos ubicada en la esquina de avenida Facundo Zuviría y Diagonal Goyena.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo era conducido por una mujer de 22 años que, por causas que todavía se investigan, perdió el control del auto, se subió a la vereda, arrancó la estructura de hierro de la parada de colectivos, los carteles nomencladores y finalmente impactó contra el cordón de la vereda sobre calle Goyena.

El Peugeot 208 sufrió daños de consideración, con el frente completamente destruido, mientras que la conductora fue asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias 107 y posteriormente trasladada al hospital Iturraspe. Allí fue atendida y, tras la revisión médica, recibió el alta ya que presentaba lesiones leves.