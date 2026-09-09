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Impresionante "robo piraña" en Bº Fomento 9 de Julio: violentaron el portón de un edificio y se llevaron motos y bicicletas

Cinco jóvenes con el rostro cubierto ingresaron a la madrugada a un inmueble de Iturraspe al 2.400, en el extremo este del barrio. Quedaron filmados por cámaras de seguridad. Los vecinos denuncian desprotección y afirman que el barrio "es tierra de nadie".

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

9 de septiembre 2026 · 10:18hs
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Impresionante robo piraña en Bº Fomento 9 de Julio: violentaron el portón de un edificio y se llevaron motos y bicicletas

Impresionante "robo piraña" en Bº Fomento 9 de Julio: violentaron el portón de un edificio y se llevaron motos y bicicletas

Un violento e impune suceso de inseguridad volvió a sacudir a barrio Fomento 9 de Julio durante la madrugada de este martes. Alrededor de las 4 de la mañana, un grupo conformado por al menos cinco delincuentes con el rostro cubierto irrumpió bajo la modalidad de "robo piraña" en un edificio residencial ubicado sobre Iturraspe al 2.400, en la zona centro-norte de la capital provincial.

Los asaltantes lograron acceder al sector de cocheras y guardado de vehículos tras violentar a patadas el portón de ingreso. Una vez dentro de las instalaciones, sustrajeron de forma vertiginosa al menos dos motos y dos bicicletas, además de dejar un vehículo volcado sobre el piso en su huida. La secuencia quedó registrada en los domos de videovigilancia del consorcio y las imágenes ya se encuentran a disposición de las autoridades policiales.

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Patada al portón y robo en apenas pocos segundos

La maniobra fue descubierta minutos más tarde por uno de los inquilinos cuando se disponía a salir hacia su lugar de trabajo. Tras dar aviso al resto de los frentistas mediante el grupo de mensajería interna, los damnificados comenzaron a viralizar las capturas y características de los rodados en redes sociales para intentar recuperarlos. Asimismo, sospechan que la misma banda cometió un ilícito similar a pocas cuadras, en inmediaciones de calle Pedro Zenteno.

"Le pegaron una patada al portón para abrir; eran cinco chicos a cara tapada de entre 18 y 20 años. La policía brilla por su ausencia, después de las 21 esto es tierra de nadie", denunció un vecino y víctima del robo en el edificio de calle Iturraspe.

Claves del ataque y situación de inseguridad en la zona

El nuevo episodio delictivo registrado en el barrio comprende los siguientes elementos destacados:

Modalidad piraña: ingreso coordinado de cinco sospechosos con rostro cubierto a las 4 de la madrugada.

Daños e ingreso: ruptura del portón de acceso a las cocheras mediante patadas de fuerza.

Botín sustraído: entre dos y tres motocicletas y dos bicicletas particulares.

Registro fílmico: cámaras del inmueble captaron el accionar y la fisonomía de los autores.

Reclamo por patrullaje: frentistas advierten un marcado abandono preventivo durante el horario nocturno.

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