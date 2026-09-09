Dos hermanos fueron atacados a tiros con dos horas de diferencia y detuvieron a un sospechoso

Una pelea desembocó en un hombre baleado llamado Eduardo Araujo de 36 años. Dos horas antes intentaron matar a su hermano mientras jugaba al fútbol. Policías y fiscales, creen que ambos hechos pueden tener relación. Hubo un aprehendido, quien probablemente tenga relación con ambos delitos

Este miércoles, antes de la 1.30 , se produjo una violenta agresión a balazos en inmediaciones de calle Chaco al 6400 , en el barrio Santa Marta , en el noroeste de la ciudad de Santa Fe. El episodio ocurrió en medio de un tumulto de personas que se enfrentaban en la vía pública y terminó con un hombre herido de bala y un aprehendido.

El hecho fue advertido por operadores de la central de emergencias 911 , quienes recibieron un aviso por un desorden en la vía pública y solicitaron la presencia de efectivos del Comando Radioeléctrico de la Capital (CREC) .

Al llegar al lugar, los policías encontraron a un grupo de personas que se enfrentaba e intentaron intervenir para controlar la situación.

• LEER MÁS: Intentaron asesinar a un hombre a balazos mientras jugaba al fútbol en el norte de la ciudad: está grave y pelea por su vida

Lo atacó a tiros y apuntó contra los policías

En ese contexto, un hombre se acercó a otro y, sin mediar palabra, extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos contra su contendiente. La víctima recibió impactos de bala en el abdomen y las piernas y quedó herida en plena vía pública.

Tras el ataque, el agresor también apuntó con el arma de fuego contra los policías que se encontraban en el lugar. Los agentes le dieron la voz de alto y el hombre finalmente depuso su actitud. Los efectivos lograron neutralizarlo y aprehenderlo.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una pistola marca High Power, modelo M95 Classic, calibre 9x19, que tenía el número de serie suprimido. También fueron incautadas municiones. La víctima, Eduardo Araujo, de 36 años, fue trasladada de urgencia a un hospital de la ciudad, donde recibió atención médica por las heridas de bala.

En tanto, el aprehendido, Y. O. G., de 38 años, quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a una dependencia policial.

El otro hermano Araujo había sido atacado dos horas antes

El nuevo intento de homicidio llamó especialmente la atención de los investigadores porque Eduardo Araujo es hermano de Franco Maximiliano Araujo, de 35 años, quien había sido víctima de otro ataque pocas horas antes.

Según la información recabada por los investigadores, dos horas antes del ataque ocurrido en calle Chaco, Franco Maximiliano Araujo había sido víctima de un intento de homicidio en el Centro Deportivo Mega, ubicado sobre avenida Blas Parera al 7600, en el norte de la ciudad de Santa Fe.

Por ese motivo, tanto los investigadores policiales como el fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que interviene en el caso no descartan que ambas tentativas de homicidio estén relacionadas.

A esto se suma otro dato que los investigadores consideran relevante: el segundo ataque, en el que resultó herido Eduardo Araujo, ocurrió en la vivienda de los dos hermanos, ubicada en Chaco al 6400, en el barrio Santa Marta.

La posible conexión entre ambos episodios es ahora uno de los principales ejes de la investigación. La causa que habría motivado los ataques todavía no fue determinada y los investigadores buscan establecer si el hombre aprehendido tuvo participación en ambos hechos.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía

Tras el procedimiento, la novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Homicidios en turno del MPA.

El representante del Ministerio Público de la Acusación dispuso que el aprehendido continuara privado de su libertad, fuera trasladado a Medicina Legal para ser examinado e identificado y posteriormente alojado en una dependencia policial.

Además, ordenó que se constatara el estado de salud de Eduardo Araujo, que se identificara a todas las personas que pudieran aportar información como testigos y que se relevaran las cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas en la zona.

Los investigadores también deberán avanzar con los peritajes criminalísticos sobre el lugar del ataque y el arma secuestrada, tareas que estarán a cargo de especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Por el momento, la atribución delictiva quedó provisoriamente calificada como homicidio en grado de tentativa, mientras la Fiscalía intenta determinar qué ocurrió en ambos ataques y si existe una conexión entre ellos.