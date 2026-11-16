Organizada por estudiantes de primer año de la formación en Coaching Ontológico, la jornada se desarrollará el sábado 21 de noviembre. Contará con la participación de cuatro disertantes y destinará todo lo recaudado a beneficio de la ONG Un Mundo Especial.

Conferencia solidaria "Un Mundo de Posibilidades": coaching y liderazgo para transformar la realidad.

La ciudad de Santa Fe será sede de una propuesta enfocada en el desarrollo personal, el liderazgo y el compromiso social. El próximo sábado 21 de noviembre, de 8 a 13, se llevará a cabo en las instalaciones de FESTRAM (Av. Freyre 1635) la conferencia titulada “Un Mundo de Posibilidades” , un espacio de aprendizaje e intercambio pensado para la comunidad en general.

La iniciativa es concebida y producida por los alumnos del primer año de la carrera de Coaching Ontológico, quienes buscan brindar herramientas prácticas para interpelar creencias limitantes, fortalecer los recursos emocionales e impulsar cambios significativos tanto en el plano personal como interpersonal.

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"Transformar nuestra realidad muchas veces comienza por transformar la manera en que la observamos. Buscamos ofrecer un espacio para detenerse, cuestionar nuestras certezas y descubrir nuevas herramientas para afrontar los desafíos cotidianos", indicaron desde el comité organizador.

Ejes conceptuales y expositores

Durante las cinco horas que durará el encuentro, cuatro disertantes desplegarán sus ponencias y dinámicas participativas orientadas al autoconocimiento y la gestión de relaciones. La propuesta invita a los asistentes a explorar cómo el lenguaje, la escucha activa y la corporalidad modifican la manera en que habitamos el entorno.

Entre los objetivos centrales del temario se destacan:

Ampliación de mirada: identificar y revisar los juicios y mandatos que condicionan el accionar diario.

Fortalecimiento personal: incorporar competencias ontológicas para gestionar momentos de crisis o incertidumbre.

Redes y vínculos: mejorar los canales de comunicación en entornos familiares, sociales y laborales.

Compromiso social: recaudación a beneficio de Un Mundo Especial

Más allá del valor formativo, la jornada tiene un marcado fin filantrópico: todo lo recaudado mediante las entradas será donado íntegramente a la ONG "Un Mundo Especial", una institución local de extensa trayectoria en la contención, desarrollo y acompañamiento integral de personas con discapacidad.

De este modo, los organizadores buscan poner en acto los principios rectores del coaching ontológico, convirtiendo el aprendizaje teórico en una contribución concreta que genere oportunidades para la comunidad.