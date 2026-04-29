Barrio San Lorenzo: una mujer recibió un disparo en la espalda al salir de su casa en bicicleta

Este martes, antes de las 17, en Juan Díaz de Solís y Uruguay, una mujer fue alcanzada por un disparo en medio de un tiroteo. Vecinos atribuyen el hecho a disputas entre vendedores de droga.

El lugar en donde se sucedieron los hechos en la tarde del martes

Esta tarde de martes, después de las 17 , y por causas que son materia de investigación policial y judicial , una mujer de 64 años resultó herida por un disparo de arma de fuego en inmediaciones de Uruguay y Juan Díaz de Solís , en el barrio San Lorenzo , en el extremo suroeste de la ciudad de Santa Fe .

La víctima, Susana Levatti, de 64 años, fue trasladada al hospital José María Cullen, donde fue recibida por médicos de Emergentología, quienes le practicaron las primeras curaciones. Posteriormente, fue derivada a un sanatorio privado de la capital.

Denuncia

El grave suceso se conoció a partir de llamados de vecinos al 911, lo que motivó la intervención de efectivos de Orden Público y Cuerpos de la Policía. Al llegar, los agentes fueron abordados por residentes de la zona, visiblemente alterados, quienes alertaron que una mujer se encontraba herida y requería asistencia médica urgente.

En ese contexto, los policías entrevistaron a la víctima, quien estaba consciente y relató que momentos antes había salido de su vivienda y, al cerrar la puerta, sintió un fuerte impacto en la zona dorsal derecha de la espalda. Al tocarse, advirtió la presencia de sangre y comenzó a pedir auxilio, siendo asistida por vecinos.

Consultada sobre las circunstancias, la mujer indicó que no pudo identificar a los agresores ni el origen del disparo, ya que solo percibió el impacto.

Traslado y asistencia

Ante la urgencia, y debido a la demora en la llegada del SIES 107, familiares y vecinos decidieron trasladarla por sus propios medios en un vehículo particular, con acompañamiento policial, hacia el hospital Cullen.

En el nosocomio, fue atendida por personal de guardia y derivada a especialistas, mientras se aguardaba un parte médico sobre la gravedad de la lesión.

En paralelo, en la escena del hecho, los agentes realizaron inspección ocular, toma de fotografías y relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas que puedan aportar datos a la investigación.

Testigos e imágenes

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial ordenó la elaboración de un informe médico sobre el estado de salud de la víctima, además de identificar testigos y secuestrar imágenes de videovigilancia con el objetivo de esclarecer el hecho e identificar a los jóvenes que protagonizaron el tiroteo, en el que resultó herida la mujer.

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